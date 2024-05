Helmut Lotti maakt radiodebuut op JOE Gold met 'Elvis Forever'

Helmut Lotti debuteert voor het eerst als radio-dj op JOE Gold met het nieuwe programma 'Elvis Forever'. Daarin brengt hij een ode aan zijn muzikale held, The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Klaar om te rocken?

Van Elvis’ hartstochtelijke romances, glansrijke filmcarrière en legendarische comeback tot zijn rol als komiek, acteur en the searcher. Kersvers JOE-dj Helmut Lotti neemt de luisteraars mee in het spraakmakende leven van zijn absolute icoon, draait de beste Elvis-hits en belicht de verschillende facetten van Elvis’ succesvolle carrière.

Al van jongs af aan is Helmut een fervente fan van The King of Rock and Roll. Op zijn negentiende stal hij de show als Elvis-imitator in de Nederlandse 'Soundmixshow' en in 2002 veroverde hij het muzikale landschap met zijn album 'My tribute to the King', vergezeld van een tv-special en de documentaire 'In het spoor van de King'.

Helmut Lotti: 'Toen ik zes jaar was, hoorde ik voor het eerst een nummer van Elvis Presley. Ook al begreep ik nog geen woord Engels, toch deed het nummer iets met mij. Ik kreeg instant kippenvel. De opzwepende, sexy Elvis die als bevrijder van de jeugd alle jonge mensen zot kreeg, betoverde ook mij. En dat alleen nog maar met z'n stem, want z'n moves ontdekte ik pas vele jaren later… Intussen heb ik meer dan 100 cd’s van Elvis, waaronder officiële vinylplaten, maar ook enkele illegale bootlegs. Als je me iets vraagt over Elvis weet ik ongetwijfeld het antwoord. Ik kijk er enorm naar uit om de JOE-luisteraars mee te nemen op een trip down memory lane door het spraakmakende leven van The King. Niet alleen z’n grootste hits zullen aan bod komen, maar ook enkele vergeten parels.'

[video]

'Elvis Forever' is vanaf 25 mei elke zaterdag om 14.00 uur te horen bij JOE Gold. Herbeluisteren kan elke dinsdag om 20.00 uur of in de JOE-app.