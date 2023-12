Hartverwarmend! Will Tura verovert met 'Eenzaam zonder jou' 1e plaats van Radio2 Top2000

Vlaanderen houdt van Will Tura! Dat hebben de luisteraars van Radio2 bewezen door de keizer van het Vlaamse lied op 1 te stemmen in de Radio2 Top2000. Zijn 'Eenzaam zonder jou' staat bovenaan dé lijst van de geliefdste muziek ooit. Op nummer 2 prijkt 'Bohemian rhapsody' van Queen, de 3e plaats is voor 'Imagine' van John Lennon.

De Radio2-luisteraar heeft met veel overtuiging beslist dat Vlaanderens grootste muziekicoon op 1 moet staan. In maart kondigde Will Tura aan dat hij definitief stopt met optreden, na meer dan 60 jaar op de planken. Donderdag en vrijdag brachten meer dan 20 artiesten in het Sportpaleis hem hulde. De 1e plaats in de Radio2 Top2000 is een mooie kers op de taart voor Tura’s feestdagen.



Will Tura: “Wat een fantastisch nieuws. Het ontroert me enorm en ik ben alle luisteraars heel dankbaar! Ik wens iedereen een gelukkig 2024.”



Klassiekers en jong geweld

Verrassend: vorig jaar kwam Metejoor uit het niets de top 20 binnen met ‘1 op een miljoen’ (nu op 55), dit jaar doet hij dat kunstje nog eens over en komt nieuw binnen op 17 met ‘Dit is wat mijn mama zei’. Pommelien Thijs doet het zelfs nog net iets beter: zij staat als hoogste nieuwkomer op 12 met ‘Ongewoon’.



De populairste artiesten zijn Queen en/of Freddie Mercury én ABBA, elk goed voor 21 plaatsen in de Radio2 Top2000. Elton John kaapt 16 plekken weg, Bruce Springsteen en Clouseau volgen met 14 noteringen. Daarmee zijn de broertjes Wauters de best scorende Vlaamse artiesten. Will Tura volgt meteen daarna met 13 plaatsen, net zoals The Beatles, Madonna, George Michael en Coldplay. Opvallend: jonge snaken Niels Destadsbader en Metejoor weten elk 10 plekken te veroveren.



De meeste nummers (539) komen uit de jaren 80, gevolgd door 421 uit de jaren 70 en 356 uit de jaren 90. 93 songs komen uit de jaren 2020, 13 liedjes zijn van voor 1960. In de lijst staan 378 Vlaamse producties en 315 Nederlandstalige.



De twintig populairste

De lijst was eerder al bekend, voor de 20 nummers bovenaan bleef het spannend tot het laatste moment. Luisteraars konden nog tot zondag 31 december 14 uur stemmen en zo de volgorde bepalen. Iets voor 18 uur maakte Peter Van de Veire de grote winnaar bekend. Dit is de top 20.





Eenzaam zonder jou – Will Tura – vorig jaar op 33 Bohemian rhapsody – Queen – vorig jaar op 1 Imagine – John Lennon – vorig jaar op 2 Summer of '69 – Bryan Adams – vorig jaar op 3 You're the first, the last, my everything – Barry White – vorig jaar ook op 5 Mia – Gorky – vorig jaar op 8 Dancing queen – Abba – vorig jaar op 11 Sultans of swing – Dire Straits – vorig jaar op 13 Laat de zon in je hart – Willy Sommers – vorig jaar op 7 Hotel California – The Eagles – vorig jaar op 14 The best – Tina Turner – vorig jaar op 32 Ongewoon – Pommelien Thijs – nieuw Africa – Toto – vorig jaar op 15 Child in time – Deep Purple – vorig jaar op 18 The river – Bruce Springsteen – vorig jaar 30 Piano man – Billy Joel – vorig jaar op 29 Dit is wat mijn mama zei – Metejoor – nieuw Stairway to heaven – Led Zeppelin – vorig jaar op 16 Viva la vida – Coldplay – vorig jaar op 6 Paradise by the dashboard light – Meat Loaf – vorig jaar op 19



De volledige lijst van de Radio2 Top2000 editie 2023 vind je hier.



Volop sfeer in Genk

De Radio2 Top2000 werd uitgezonden van maandag 25 tot en met zondag 31 december. Dag én nacht, live vanuit Genk. Meer dan 10 Radio2-presentatoren gidsten je door de lijst en een hele plejade aan artiesten van bij ons trad live op. Luisteraars genoten massaal van deze marathon van de mooiste muziek en deelden enthousiast hun verhalen via de Radio2-app en sociale media. Radio2-presentatoren trokken ook Vlaanderen rond om tientallen stemmers te bedanken met een DAB+-radio.



Radio2 vierde eindejaar in Genk. Van maandag 11 december tot en met zondag 31 december vond je de radiostudio daar drie weken lang in het Winter Wonderland op de Grote Markt, helemaal in de kerstsfeer. Heel wat enthousiastelingen kwamen op bezoek. Je kon er de radio-uitzendingen live meemaken, de Radio2-stemmen ontmoeten en genieten van spetterende optredens. Onder andere 2 Fabiola, Bart Kaëll, Danny Vera, De Romeo’s, Gene Thomas, Gers Pardoel, Jasper Steverlinck, Margriet Hermans, Natalia, Paul Michiels, Willy Sommers, Wim Soutaer en Yannick Bovy trokken massaal veel enthousiaste toeschouwers naar het Radio2-podium in Genk.



80 000 mensen brachten een bezoek aan Winter Wonderland in Genk, waarvan 40 000 tijdens de Radio2 Top2000. Op de muziek van Radio2 schaatsten 5 000 bezoekers rondjes op de ijspiste. Meer dan 1 500 luisteraars stuurden een wenskaart naar de radiostudio op de Grote Markt in Genk.