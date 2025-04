Hans Otten blaast positief op Play Nostalgie

Vanaf vrijdag 25 april maakt Hans Otten zijn rentrťe op de radio, bij Play Nostalgie. In het nieuwe programma 'Otten Blaast Positief' trapt hij elke vrijdag het weekend af. Hij kijkt met een humoristische, spitsvondige blik naar het nieuws van de week en met, jawel, de hulp van artificiŽle intelligentie.

In 'Otten Blaast Positief' fileert Hans Otten de actualiteit van de week met een gezonde portie relativeringsvermogen en op tijd en stond een absurde knipoog. Het programma combineert de flair van een doorgewinterde radiomaker met de innovatieve tools van vandaag, lees: met artificiële intelligentie. Of zoals Hans het zelf zegt: 'Ik heb in mijn carrière al veel formats gemaakt, maar het is de eerste keer dat ik een AI als sidekick heb.'

Hans Otten is geen onbekende stem op de Vlaamse radio. Hij begon zijn carrière bij Studio Brussel en was ook onder meer te horen op Radio Donna en Qmusic. In de jaren '90 maakte hij furore met zijn eigenzinnige stijl, zoals de legendarische uitspraak: 'Radio is de enige plek waar je mag zwijgen om meer te zeggen.' Met 'Otten Blaast Positief' keert hij terug naar zijn roots, maar dan in een hedendaags jasje.

Robin Vissenaekens, programmadirecteur van Play Nostalgie, is trots op deze nieuwe samenwerking: 'Hans is een creatief multitalent met een passie voor radio die je voelt tot in je vezels. Bij Play Nostalgie bouwen we aan een zender vol muziek en creatieve ideeën. We hebben nog veel plannen, van verrassende acties tot unieke programma’s, en met mensen zoals Hans aan boord wordt dat alleen maar sterker.'

Play Nostalgie focust op de grootste hits uit de jaren '80, '90 en 2000. De zender mikt niet alleen op muzikale herkenbaarheid, maar ook op frisse stemmen en originele formats. 'Otten Blaast Positief' past perfect binnen die visie.

'Otten Blaast Positief', vanaf 25 april 8 keer op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur op Play Nostalgie.