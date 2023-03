Hang aan Johan Op de Beecks lippen met tweede deel van 'De Franse Revolutie'

Het stormachtige verhaal van de Franse Revolutie gaat verder en meesterverteller Johan Op de Beeck neemt je weer mee op sleeptouw.

Na de succesvolle eerste reeks, lanceert Klara vandaag seizoen 2 van de podcast 'De Franse Revolutie'. Deze tien nieuwe afleveringen én het eerste deel kun je beluisteren op VRT MAX. Tijdens de paasvakantie hoor je seizoen 2 ook op Klara, iedere weekdag van 17.00 tot 18.00 uur.

De topacteurs die in het eerste seizoen gestalte gaven aan de hoofdrolspelers in dit verhaal, doen ook deze keer mee. Je hoort de stemmen van onder andere Frank Vercruyssen als Robespierre, Stefaan Degand in de rol van Danton, Koen De Sutter als Marat en Dominique Van Malder als de Belgische revolutionair François Robert. De rol van Marie Antoinette wordt gespeeld door … Chantal Pattyn, nethoofd van Klara.

Guillotine doet 40 000 koppen rollen

In het tweede seizoen van 'De Franse Revolutie' pikt Johan Op de Beeck zijn verhaal weer op in het jaar 1793, het Annus Horribilis.

Lodewijk de 16e is niet meer! Beetje bij beetje was de oude wereld afgebrokkeld, en niet één keer had de koning gedacht dat één van die brokstukken wel eens op zijn eigen hoofd zou kunnen vallen. Tot hij daar op die 21e januari 1793 zelf op het schavot stond.

Maar wat nu? Zij die dachten dat met deze letterlijke en figuurlijke onthoofding van het ancien régime de revolutie nu wel voltrokken was, hadden het goed mis. Voor sommige revolutionairen als Danton en Marat is het nog lang niet genoeg. Het zal tot 1799 duren vooraleer Napoleon een definitieve streep kan trekken onder het verhaal van de revolutie.

Maar voor het zover is zullen er nog zeer veel koppen moeten rollen over de Parijse straatstenen. Tijdens het schrikbewind van Robespierre zullen er naar schatting 40 000 mensen onder de guillotine belanden. Zelfs het hoofd van koningin Marie Antoinette wordt niet gespaard.

Het is ‘Liberté, égalité, fraternité … ou la mort’.

'De Franse Revolutie', met Johan Op de Beeck, een podcast van Klara, seizoen 1 en 2 op VRT MAX. Seizoen 2 op Klara: tijdens de paasvakantie (van maandag 3 tot en met vrijdag 14 april), op weekdagen tussen 17.00 en 18.00 uur.