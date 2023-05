Gregory scheert zich kaal en wordt 'De Uitverkorene' van Q-dj Vincent Fierens

Gregory uit Ekeren kroonde zich maandagavond tijdens 'Vincent Live' op Qmusic tot de allereerste uitverkorene van Q-dj Vincent Fierens. Hij wint zo maar liefst 2.500 euro. Gregory draagt kledij met een logo van het werk, is een Boogschutter en heeft dus een sterrenbeeld uit de groep van het element Vuur, met zijn voetbalploeg stond hij ooit met een foto in de krant én hij heeft een letter 'y' in de voornaam.

Jammer genoeg voldeed Gregory niet aan het vijfde kenmerk: ‘De uitverkorene heeft een broske’. Maar met een tondeuse in de aanslag loste hij dat snel op en dankzij een snelle scheerbeurt werd Gregory uitgekozen als ‘De Uitverkorene’. “Mijn vrouw gaat wel schrikken wanneer ze thuiskomt. Het is nog even afwachten of haar reactie die 2.500 euro waard was (lacht). Ook mijn dochter is geen fan van mijn nieuwe coupe, die staat hier met tranen in haar ogen”, aldus ‘De Uitverkorene.

Vanaf vandaag, maandag 8 mei, is Q-dj Vincent Fierens een week lang in de ban van zijn uitverkorenen. Met ‘De Uitverkorene’, een gloednieuwe actie van Qmusic, gaat hij tot vrijdag 12 mei tijdens Vincent Live (16u00 - 19u00) iedere dag op zoek naar die éne Q-luisteraar die aan vijf willekeurige, specifieke persoonlijke kenmerken voldoet. Dé gelukkige uitverkorene wint maar liefst 2.500 euro.