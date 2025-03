'Good evening Europe': Peter Van de Veire en Xavier Taveirne presenteren gloednieuwe Songfestival-podcast

Peter Van de Veire en Xavier Taveirne duiken in de waanzinnige geschiedenis van het Eurovisiesongfestival en de Vlaamse preselecties in de gloednieuwe podcast 'Good evening Europe' van Radio2. Elke aflevering krijgen ze het gezelschap van een artiest die er zelf bij was en die herinneringen ophaalt aan de preselecties en het festival zelf.

Waarom had Lisa Del Bo regelmatig last van heimwee? Hoe komt het dat Gustaph zo vaak hoofdpijn had? En wie was er in 1983 niet boos op Pas De Deux? Naast de geweldige anekdotes van de artiesten zelf, kom je tussendoor te weten welke Vlaamse sterren allemaal hun kans hebben gewaagd tijdens de preselecties voor het Songfestival - wist je dat Peter Van Laet, Jacky Lafon en de drie Romeo's (elk afzonderlijk) voor ons land naar de liedjeswedstrijd wilden gaan?

Vandaag staat de eerste aflevering van de podcast hier op VRT MAX, elke woensdag komt een nieuwe aflevering online.

Peter Van de Veire: 'Als kind zat ik luid "boe!!" te roepen naar de zwart-wit-televisie bij ons thuis toen Pas De Deux Eurosong 1983 won. Dat ik zoveel jaar later in de ogen mocht kijken van oprichter Walter Verdin, was een voorrecht. Het vuur brandt nog altijd. En dat was bij alle ex-kandidaten zo. Dus was het een plezier om 'Good evening Europe' te maken. Een babbelreis langs goeie verhalen, teleurstelling en vooral Eurovisionele hoop.'

Xavier Taveirne: 'Ik ben al gefascineerd door het Songfestival sinds ik Ingeborg zag meedoen in 1989. De muziek, de magie, de vlaggen, de punten, de relletjes en de gedeelde ergernissen: er is veel om van te houden. Ik ben heel blij dat ik die fascinatie nu kan en mag delen met de peetvader van het Eurovisiesongfestival in Vlaanderen.'

Geheimen uit ‘De bunker van het Eurovisiesongfestival’

Peter en Xavier brengen elke aflevering een bezoek aan ‘De bunker van het Eurovisiesongfestival’. In 'De bunker' zit Jean Philip De Tender, directeur Media bij EBU (European Broadcasting Union) en de grote baas van het Eurovisiesongfestival. 'De term ‘De bunker’ heb ik zelf verzonnen', zegt De Tender. 'Het is eigenlijk gewoon de ruimte waar ik samen met andere verantwoordelijken het Songfestival volg. Meestal is die ruimte diep weggestoken in de venue, vandaar ‘De bunker’.' Speciaal voor 'Good evening Europe' kruipt De Tender nu al in zijn bunker en deelt hij elke week een straf verhaal over het Eurovisiesongfestival. Hij vertelt onder meer over sluipschutters op de daken, landen die valsspelen tijdens de televoting, en het tenenkrullende optreden van Madonna.

'Good evening Europe', vanaf vandaag 19 maart elke woensdagochtend om 06.00 uur een aflevering op VRT MAX; in totaal acht afleveringen.

De gasten van Peter en Xavier:

19/03: 1983 – Walter Verdin en Luc Appermont over Pas De Deux

26/03: 1996 – Lisa Del Bo

02/04: 2023 - Gustaph

09/04: 1981 – Emly Starr ​

16/04: 2002 – Sergio ​ ​

23/04: 1993 - Barbara Dex

30/04: 2010 – Tom Dice

07/05: 1971 – Hugo Sigal en Lily Castel

Enkele opvallende verhalen

Aflevering 1: Luc Appermont en Walter Verdin

Achtergrond: Exact 42 jaar geleden presenteerde Luc Appermont de Vlaamse preselecties. De vakjury vond geen enkel nummer goed genoeg, maar koos uiteindelijk het opvallende Pas De Deux. De groep werd tijdens de bekendmaking van hun winst op boegeroep onthaald: mensen waren boos en verontwaardigd. Uiteindelijk eindigde Pas De Deux in München op de 18e plaats. Na het Songfestival trad de band nog één keer op in Vlaanderen, nadien splitte hij.

Boe! Boe! Boe! Het geroep en getier van de boze toeschouwers klinkt nog altijd in de oren van presentator Luc Appermont. Hij maakte bekend dat de groep Pas De Deux naar het Eurovisiesongfestival zou gaan met het nummer ‘Rendez-Vous’. Muzikant en lid van Pas De Deux Walter Verdin heeft zijn deelname altijd ernstig genomen. “Veel mensen vonden dat wij geen muziek maakten, maar wij zijn naar München gegaan met ambitie. Alleen dachten de Duitse orkestmuzikanten blijkbaar ook dat het geen echte muziek was. Tijdens de repetities weigerden ze het nummer deftig te spelen. Pas in de finale hebben ze hun best gedaan. Ik vind dat nog altijd een avontuur.”

Aflevering 2: Lisa del Bo

Achtergrond: In 1996 organiseerde VRT De gouden zeemeermin. Het was een talentenjacht waarbij de winnaar ook naar het Eurovisiesongfestival mocht. Lisa Del Bo deed mee en won met haar intussen iconische nummer ‘Liefde is een kaartspel’.

Lisa del Bo kijkt met veel dankbaarheid terug op haar deelname aan het Eurovisiesongfestival. Er was wel een probleem. 'Mijn zoon Eli deed zijn eerste communie tijdens de dag van de repetitie. Ik ben heel gelovig en ik vond dat echt een ramp', vertelt Lisa. 'Ik heb die repetities doorgeworsteld en dan ben ik in huilen uitgebarsten. Daarna volgde er nog een persmoment waar men er niks beter op vond dan te bellen met mijn zoon om te vragen hoe zijn dag was. Ik ben nog altijd zo blij dat hij toen geen woord gezegd heeft.'

De aanloop naar Oslo was enorm hectisch. 'Ik had nog heel veel optredens en ik kon er daar geen enkel van afzeggen. Zelfs de nacht voor mijn vertrek naar het Songfestival heb ik nog staan optreden. Mijn zussen hebben mijn koffers ingepakt, ik had geen tijd om daarmee bezig te zijn. Ik had ook amper tijd om mijn kinderen te zien.'

Aflevering 3: Gustaph

Achtergrond: het Songfestival werd in 2023 georganiseerd in Liverpool. Oekraïne had in 2022 het Songfestival gewonnen, maar door de oorlog met Rusland kon het land het festival niet organiseren. Gustaph kijkt met veel plezier en dankbaarheid terug op zijn deelname. De finale van Eurosong 2023 in Paleis 12 vond hij ongelooflijk. Gustaph had nooit verwacht dat hij zou winnen.

Gustaph had er alles voor over om goed te scoren op het Songfestival, ook aanhoudende hoofdpijn. 'Ik wilde per se een shot in mijn act waarbij ik naar boven kijk. Maar met die hoed op mijn hoofd was dat niet evident. Die zat heel strak gespannen, er waren zelfs spelden in mijn hoofdhuid geprikt. Dat deed pijn ja, maar voor het Songfestival doe je dat.' Gustaph was de lieveling in Liverpool. Hij kreeg zelfs een bijnaam van de Songfestivalfans: 'Ze noemden me ‘Eurovision Daddy’. Waarom? Ik was de oudste kandidaat. En in de gay wereld krijg je dan al eens zo’n bijnaam.'

Aflevering 5: Sergio

Achtergrond: In 2002 won Sergio overtuigend de preselectie Eurosong. Het was de eerste keer dat de kijker kon stemmen per sms, ongeveer twee derde van de stemmen ging naar Sister. De hype rond Sergio was enorm. Uiteindelijk eindigde hij op de dertiende plek op het Songfestival. Na afloop was Sergio misnoegd omdat Oostbloklanden afgesproken hadden om op elkaar te stemmen. Na een onderzoek van EBU is dit inderdaad gebleken.

'Eigenlijk is het begonnen als een soort van grap. Ik zat op mijn verjaardag op café en vond dat er niet genoeg ambiance was, dus ben ik om middernacht op een tafel gesprongen en ik heb geroepen: 'Ik heb een primeur!' En toen flapte ik eruit: 'Ik ga meedoen aan Eurosong. Wacht maar!' Pas daarna ben ik mij gaan voorbereiden', verklapt Sergio aan Peter en Xavier. ​

'Good evening Europe', vanaf vandaag 19 maart elke woensdagochtend om 06.00 uur een aflevering op VRT MAX; in totaal acht afleveringen.