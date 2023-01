'Goeiemorgen Morgen!', vanaf maandag elke werkdag live op Radio2, VRT MAX én Eén

Volgende week is het zover: op de 23e dag van het jaar 23 gaat 'Goeiemorgen Morgen!' van start, de nieuwe ochtendshow van Radio2. Peter Van de Veire en Kim Van Oncen maken je elke werkdag wakker, met veel humor, nieuws dat je niet mag missen en boeiende verhalen uit jouw buurt.

Peter en Kim zorgen voor een heldere blik op jouw regio, Vlaanderen én de wereld. Ze krijgen daarvoor de hulp van Margaux van de regio en nieuwsstemmen Charlotte en Chaima. Het team is klaar om jou op een positieve manier wakker te maken en jij kan en mag over alles meepraten.

Peter: 'Goeiemorgen Morgen! mogen zeggen tegen de Radio2-luisteraar en dat élke ochtend. Het is een voorrecht. We gaan er iets positiefs van maken, dat kan deze norse wereld absoluut gebruiken. En we doen het samen met de luisteraar, want dat is en blijft de belangrijkste gast in deze ochtendshow. Het is van de geboorte van mijn zoon geleden dat ik nog zo heb uitgekeken naar iets.'

Kim: 'Wat een avontuur waar ik in mag springen! Elke ochtend de Vlaming wakker mogen maken met een glimlach lijkt me zo'n privilege, daarvoor laat ik met plezier een stukje van mijn slaap. Ik ben leergiering, enthousiast en nu al een beetje moe, maar vooral blij dat ik dit met een radio-icoon als Peter mag doen. Bovendien heb ik geen filter. Ik ben benieuwd wat Peter en de luisteraars gaan vinden van mijn buikgevoel en ongezouten mening. Ik blijf in elk geval heel dicht bij mezelf wanneer ik jouw keuken binnenval, je auto, werkplek of waar je ook luistert. 'Goeiemorgen Morgen!', lieve luisteraar, ik ben klaar voor jou.'

Margaux van de regio

Regionale berichtgeving is en blijft ontzettend belangrijk voor Radio2. De nieuwsbulletins uit de vijf regio's blijven behouden op de vertrouwde tijdstippen (zeven keer per dag), dus ook tijdens 'Goeiemorgen Morgen!'. Maar je zal nog meer verhalen uit jouw buurt horen. En die krijg je onder andere van Margaux van de regio. Zij doorkruist heel Vlaanderen en trekt elke dag naar een andere plek, van De Panne tot Maaseik, op zoek naar een boeiend verhaal uit jouw streek. Margaux Bogaert werkte al als redactrice en reporter bij 'De Inspecteur' en 'Radio2 Spits', doorkruiste als Ladybiker ons land en presenteerde de 'Radio2 Album200'. Voortaan maakt ze deel uit van de ochtendploeg en houdt de vinger aan de pols in heel Vlaanderen. Hiervoor krijgt ze de hulp van de regionale redacties van Radio2.

Margaux: 'Ik heb de voorbije drie zomers voor Radio2 heel Vlaanderen rondgefietst, op zoek naar toffe vakantieplekken in eigen land. Ik weet dus al waar het heel mooi en plezant is. Ik kijk er nu enorm naar uit om onze luisteraars te ontmoeten en hun regionale verhalen te vertellen. Groot of klein nieuws, ik ben één en al oor.'

Charlotte en Chaima van het nieuws

Charlotte Crul en Chaima Saysay worden de vaste nieuwsstemmen van 'Goeiemorgen Morgen!'. Ze wisselen elkaar af en houden je op de hoogte van alles wat er in ons land en de wereld gebeurt. De twee brengen het nieuws in de Radio2-studio zelf, wat voor de nodige dynamiek met Peter en Kim zal zorgen. Charlotte Crul presenteert sinds 2017 het nationale nieuws bij Radio2. Daarvoor werkte ze tien jaar als reporter, eindredacteur en presentator bij Radio2 in Oost- en West-Vlaanderen. Haar radiocarrière begon ze bij Klara. Chaima Saysay hoorde je tot nu toe op MNM. Zij begon haar loopbaan bij 'Karrewiet' en werkt ondertussen al meer dan tien jaar als journaliste voor VRT. Het regionale nieuws wordt gebracht door de vertrouwde nieuwsstemmen uit jouw buurt.

Charlotte en Chaima: 'We kijken er enorm naar uit om als nieuwslezer nu ook deel uit te maken van het programma zelf en de luisteraars weg te wijzen in de nieuwsverhalen van de dag. Aan de zijde van Peter en Kim wordt het gezellig! Na 'Goeiemorgen Morgen!' blijven we ook verder op het uur het nieuws brengen op Radio2, tot en met 12.00 uur.'

Hou Peter en Kim goed in de gaten

'Goeiemorgen Morgen!' zal ook te zien zijn op Eén en VRT MAX, van 6.00 tot 9.00 uur. Kijk aan de ontbijttafel gezellig binnen in de gloednieuwe radiostudio en volg alles wat Peter en Kim doen. Ook de bezoeken van Margaux van de regio zal je mét beeld kunnen volgen. Tussen 9.00 en 10.00 uur krijg je op Eén dan livebeelden uit het hele land te zien, terwijl op Radio2 'De Inspecteur' consumentenproblemen oplost. Van 10.00 tot 12.00 uur kun je 'Radio2 Ann&Daan' volgen, zowel op Radio2, VRT MAX als Eén.

Als luisteraar hoor je er écht bij. Heel Vlaanderen kan vanaf maandag uit de 'Goeiemorgen-Morgen!'-Mok drinken. Hoe krijg je die op je ontbijttafel? Door het legendarische radiospel Punto Punto te winnen. Een snel en heerlijk moment tussen 7.00 en 7.30 uur. Je bent metéén wakker. Peter en Kim willen ook jouw mening kennen. Die kun je elke dag delen om 8.10 uur in 'Mijn Gedacht'.

Ook het weer en verkeer krijgen een prominente plaats. Je zal de informatie niet alleen horen, ook zien als je kijkt naar Eén of VRT MAX. Je krijgt er weer- en verkeerskaarten in beeld.

Hugo Sigal eerste gast in eerste show

De nieuwe ochtendshow van Radio2 heet 'Goeiemorgen Morgen!'. Peter Van de Veire vroeg toestemming om de titel van het bekendste nummer van Nicole & Hugo te gebruiken. Hugo Sigal was heel erg ontroerd en gaf uitgebreid zijn zegen. Tijdens de eerste uitzending, op maandag 23 januari, is Hugo de eregast. Hij krijgt een bijzonder eerbetoon.

'Goeiemorgen Morgen!', met Peter Van de Veire en Kim Van Oncen, vanaf maandag 23 januari 2023 elke weekdag tussen 6.00 en 9.00 uur op Radio2, VRT MAX en Eén.