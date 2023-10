GO! Methodeschool het Kompas in Sint-Truiden is 'De Strafste School 2023'

Vandaag wordt de herfstvakantie voor de leerlingen van GO! Methodeschool het Kompas in Sint-Truiden extra feestelijk ingezet. Op hun schoolpoort mag vanaf vandaag de titel van De Strafste School van 2023 prijken.

Het is intussen de dertiende keer dat MNM op zoek ging naar een middelbare school waar de lessen even bingewaardig zijn als VRT MAX, waar leerkrachten en leerlingen net zo'n goede vrienden zijn als Dertigers en waar je praktische kennis opdoet die de DIY-content van TikTok overstijgt. Met GO! Methodeschool het Kompas wint er voor het eerst een school uit Limburg.

Evelien Boonen, directeur GO! het Kompas Sint-Truiden: 'Ik ben zo enorm trots op onze leerlingen en leerkrachten. Iedereen heeft hier samen heel hard aan gewerkt en dat maakt het resultaat zo waardevol. We zijn enorm blij dat we iedereen hebben kunnen laten zien waar wij als school voor staan en dat school maken echt iets is wat je samen doet. Zo fijn dat het belang dat wij hechten aan sfeer, welbevinden en talent hier op deze manier erkend wordt.'

Samen grenzen verleggen

De geboorte van een MNM-kalfje in PITO Stabroek, een brandende onderzeeër bij de Scheepvaartschool van Antwerpen of een luchtfoto van leerlingen in de vorm van het Sint-Albertuscollege Haasrode. De afgelopen twee weken werden de MNM-juryleden overweldigd tijdens hun bezoek aan de acht scholen in Vlaanderen en Brussel die streden om de titel van 'De Strafste School'. Die jury bestond uit MNM-dj's Kawtar Ehlalouch, Robin Keyaert, Sander Gillis, Laura Govaerts en leerlingen van de vorige winnaar, Spes Nostra van Heule. Elke school had één lesuur lang de kans om zich van zijn beste kant te laten zien. Meer dan 5.000 leerlingen toonden aan dat 50 minuten ruimschoots voldoende is om een nieuwe definitie te geven aan het woord 'straf'. Hun enthousiasme spatte ervan af zowel online als on-air bij MNM en VRT MAX.

GO! Methodeschool het Kompas kon de jury overtuigen met hun straffe band tussen leerkrachten en leerlingen. Leerlingen krijgen er alle vertrouwen om zélf het heft in handen te nemen. Samen staan ze sterk: leerlingen van alle leeftijden bundelen de krachten om bij te leren en zorg te dragen voor elkaar en de buurt. Daardoor mogen zij zich één jaar lang 'De Strafste School' noemen.

MNM-dj en jurylid Sander Gillis: 'Bij het Kompas was de kracht van de leerlingen meteen voelbaar. Tijdens het jurybezoek leidden ze ons enthousiast doorheen hun school en konden we kennismaken met vele straffe acties en initiatieven, van een schoolmusical tot een mini-onderneming. Je kan er als leerling altijd je zegje doen over de school, desnoods anoniem via een tussenpersoon. De leerlingen dansen er uitbundig op 't Smidje, hebben buren die meefeesten en een fantastische schoolband. Een perfecte Strafste School.'

Veel belangrijker dan de titel van 'De Strafste School' is de weg ernaartoe. Leerlingen en leerkrachten komen samen om hun grenzen te verleggen en elkaar te inspireren. Dat doen ze niet enkel in de strijd om 'De Strafste School', maar elke dag in de klas. Om die verbondenheid in de kijker te zetten bezocht MNM de afgelopen jaren al meer dan 120 scholen in alle uithoeken van het land. Grote en kleine scholen, scholen met algemene en praktische opleidingen, maar ook andere onderwijsvormen en -netten. Dat is goed voor maar liefst 50.000 leerlingen uit ASO-, TSO-, BSO-, KSO- en BuSO-onderwijs die aangesproken werden op hun individuele en collectieve talenten.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: 'Onderwijskwaliteit komt in vele vormen en maten: onze scholen zijn vaak straf en speciaal op hun eigen manier. Het Kompas kan symbool staan voor heel veel scholen die elke dag alles uit de kast halen voor hun leerlingen. Ze durven de lat hoog leggen en streven naar excellentie. Als leerlingen zich goed voelen op school, dan zullen ze ook goed leren. En als ze goed leren, dan zullen ze zich ook goed voelen.'

Naast de felbegeerde titel van 'De Strafste School' krijgt GO! Methodeschool het Kompas vandaag nog een bijzonder feest op de speelplaats, met een optreden van Aaron Blommaert en de Gillis & Govaerts liveband. Dat Strafste Schoolfeest is on-air te volgen op MNM van 16.00 uur tot 19.00 uur, in de app van MNM en op VRT MAX.

Winnaars afgelopen jaren

2011: Sint-Niklaasinstituut Kortrijk (vandaag RHIZO)

2012: Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas

2013: ASO Spijker, Hoogstraten

2014: Middenschool, Zelzate

2015: PTS, Mechelen

2016: Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen

2017: Sint-Bavohumaniora, Gent

2018: GO! Atheneum, Aalst

2019: Heilig Hartinstituut, Heverlee

2021: GO! SBSO Zonnebos Campus, Brasschaat

2022: Spes Nostra, Heule

2023: GO! Methodeschool het Kompas, Sint-Truiden