Get Ready trapt afscheidstournee af op 'De Foute Party': 'Na 30 jaar is het mooi geweest'

Naast Las Ketchup en Willy Sommers trekken ook de boys van Get Ready hun glamoureuze kostuums aan voor de foutste party van het jaar, op vrijdag 28 juni in de Flanders Expo in Gent.

Fans kunnen er maar beter bij zijn, want het zal de laatste keer ooit zijn dat ze op het podium van 'De Foute Party' van Qmusic staan. Na drie decennia, met talrijke gouden én platina platen, 11 nummer één hits en klassiekers als ‘Diep’, ‘Laat’ en ‘Vuur’, stopt de band ermee. Dat kondigden de mannen live aan tijdens hun bezoek aan de Q-ochtendshow van Maarten en Dorothee.

In juni trappen ze hun afscheidstournee af op 'De Foute Party'. 'We zijn alle vier op het punt gekomen dat we er alles uit hebben gehaald. Na dertig jaar vinden we het tijd om afscheid te nemen', klinkt het bij de band. 'We willen ons nog één keer smijten met onze hits, maar ook met de bekende choreo’s en bijhorende danspasjes nu we allemaal nog in vorm zijn.'

Naast Las Ketchup, Willy Sommers en Get Ready zal ook dancesensatie Lasgo hun foutste danceplaten door de boksen jagen tijdens 'De Foute Party'. Met opzwepende beats en de frisse inbreng van hun nieuwe Nederlandse zangeres Nikki Born, belooft Lasgo Flanders Expo in vuur en vlam te zetten.

Welke verrassende namen heeft Qmusic nog in petto? Morgenochtend verklappen Q-dj’s Maarten en Dorothee alvast nog één naam uit de line-up. Tickets voor 'De Foute Party' zijn vanaf donderdag 21 maart beschikbaar via Qmusic.be.