Geslaagd? 'De MNM Blokhut' telt af naar de zomer

Met 'De MNM Blokhut' ondersteunde MNM studenten voor het tweede jaar op rij tijdens de examenperiode. En nu het einde van de examens nadert, stijgt ook in 'De MNM Blokhut' de spanning.

Want net als alle studenten krijgen dj’s Dorianne en Robin hun resultaten. Samen erdoor? Dat ontdek je op vrijdag 23 juni tussen 16.00 en 18.00 uur.

Ondertussen kijkt MNM samen met zijn luisteraars ook al uit naar het radiodebuut van Viktor Verhulst en Kobe Ilsen op MNM én naar een nieuw seizoen van Lotte gaat diep. Ook Kawtar Ehlalouch en Aaron Blommaert zijn er opnieuw om de luisteraars gezelschap te houden in de ochtend.

Enkele hoogtepunten uit 'De MNM Blokhut' van dit jaar:

'Beter een zes zonder stress, dan een zeven zonder leven'

Twee weken lang blokken, presenteren en studenten een hart onder de riem steken. Dat deden Dorianne en Robin niet alleen. Zo kregen ze het gezelschap van Jonatan Medart, die zijn levenswijsheid kwam delen met alle MNM-luisteraars: 'Beter een zes zonder stress, dan een zeven zonder leven.' Daar konden veel luisteraars zich in vinden, zo bleek op TikTok. De video met Jonatan werd daar meer dan een half miljoen keer bekeken.

9 artiesten en 585 blokkende studenten in de blokzolder

Naast een exclusieve showcase van Pommelien Thijs trokken deze studentenmaand heel wat artiesten naar de gloednieuwe 'blokzolder'. Daarmee gaf MNM de Gentse studenten een eigen studeerplek in de Sint-Pietersabdij. Artiesten als Bazart, Metejoor en K3 traden er letterlijk op tussen de studenten. Alle optredens zijn te herbekijken op VRT MAX.

Echte examens, echte scholen

MNM-dj’s Dorianne en Robin legden samen in totaal 9 échte examens af bij oud-winnaars van de Strafste School. Van gedragswetenschappen tot houtbewerking, van restaurant-keuken tot chemie. Wanneer ze niet presenteerden, dan waren ze aan het blokken. En wanneer ze niet blokten, dan waren ze aan het presenteren. Om zich helemaal onder te dompelen in het studentenleven, gingen Robin en Dorianne ook op kot in het hartje van van het Gentse studentenleven, de Overpoort.

Nog meer 'Blokhut'-cijfers :

- #MNMBlokhut werd meer dan 10 miljoen keer bekeken op TikTok

- 338 uur Blokhut-livestream op VRT MAX

- 845 keer werd de slagzin ‘Samen erdoor’ geroepen met de luisteraars op de radio

- 15 keer had ‘Iedereen Pauze’ met dj-sets van Regi, DJ Magik, Nina Black, 5napback, Voltage en Omdat Het Kan Soundsystem. Allemaal te bekijken op VRT MAX.

Deze zomer is MNM overal

Nog voor het begin van de zomer kondigt MNM twee nieuwtjes aan!

Viktor Verhulst en Kobe Ilsen presenteren vanaf 26 juni een week lang 'Viktor & Kobe Showtime' op MNM. Wat te verwachten? 'We komen totaal onvoorbereid de studio binnengewandeld. Alles kan.' Je ontdekt het dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur.

En in het vierde seizoen van Lotte gaat diep praat MNM-dj en seksuologe Lotte Vanwezemael opnieuw met bekende Vlamingen over liefde, relaties en seks. Zijn zij soms onzeker tijdens het daten? Hoe was hun eerste keer? Duik mee onder de lakens met onder andere Sam De Bruyn, Jaël Ost, Lieven Scheire en Eva De Roo. De eerste aflevering, met Herman Brusselmans, is vanaf maandag 26 juni te beluisteren. Lotte gaat diep, een hele zomer lang op VRT MAX.