Geniet van je weekend met Play Nostalgie

'Don't Stop Me Now' van Queen, dat was maandag om 6.00 uur het allereerste nummer op Play Nostalgie. Het begin van een rollercoaster, die de luisteraar liet kennismaken met nieuwe én vertrouwde stemmen van Vlaanderens nieuwste feelgood zender.