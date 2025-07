Ga naar het eerste Sunset Concert: Regi vs Milk Inc. live aan het Q-Beach House!

Foto: Qmusic - © DPG Media 2024

Het Q-Beach House in Oostende draait op volle toeren. Ook de jaarlijkse Sunset Concerten zijn terug. Zin in een zomerse avond vol muziek, sfeer en beats aan zee? Ga op vrijdag 18 juli naar het eerste Sunset Concert, met niemand minder dan Regi vs Milk Inc. live op het strand!