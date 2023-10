Ga jij mee terug naar De Jaren Nul?

Leg die zelfgebrande cd's even opzij, want deze week klinkt alles weer helemaal zoals 'De Jaren Nul' op Studio Brussel. De radiozender springt in de teletijdmachine en neemt iedereen nog tot vrijdag mee op nostalgische trip in de tijd met de beste muziek van 2000 tot 2009.

Zet je schrap voor vijf dagen lang de grootste dosis jeugdsentiment, met de superband uit 'De Jaren Nul', de minifuif voor maxipret en de top 100 van de beste nummers van 'De Jaren Nul'. Nieuwe podcast inbegrepen. In 'Terug Naar De Jaren Nul' baant Sam De Bruyn zich een weg doorheen de tijden van gewaagde kapsels en foute kledingkeuzes, op zoek naar de beste verhalen uit de allerbeste jaren.

De superband uit 'De Jaren Nul'

Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age en Linkin Park: het zijn maar enkele namen van bekende bands uit de jaren nul. Tijd voor onze eigen superband, dachten Fien Germijns en Thibault Christiaensen. Tijdens de week van 'De Jaren Nul' stellen ze elke dag in 'Fien en Thibault Staan Op' een nieuw bandlid voor. Met op het einde van deze week de release van hun covernummer. Wie die bandleden zijn en welk nummer ze coveren, hoor je tussen 6.00 en 9.00 uur tijdens de week van 'De Jaren Nul'. Ook doorheen de dag blijf je muziek horen uit de jaren 2000. Pien Lefranc en Michèle Cuvelier draaien de beste nummers om je door de dag te sleuren.

Minifuif voor maxipret

Of je nu in de file staat of thuis in de zetel ligt, Eva De Roo en Sam De Bruyn zorgen ervoor dat je niet kan stilzitten. Ze nemen je tussen 16.00 en 18.00 uur door de beste nummers. En wat kan er zeker niet ontbreken tijdens 'De Jaren Nul'? Een minifuif voor maxipret! Vijftien minuten alles losgooien, elke dag om 17.45 uur.

Ook in de latere uurtjes blijft 'De Jaren Nul' doorgaan. Flo Windey blijft hangen in 'De Jaren Nul' en heeft het over artiesten die toen groot waren, en nu hun comeback maken. Denk aan blink-182, XINK, Avril Lavigne en Green Day. Ze gaat ook op trip doorheen het internet: hoe zou het zijn met onze Sims of Tamagotchi?

Ook de selectors in de laatavond steken hun show in een 'De Jaren Nul'-jasje. 'De Zwaarste Show', Rik De Bruycker, 'Abattoir Anvers' en Jeroen Delodder zijn weer op post, deze keer in een 'De Jaren Nul'-versie.

'Top 100 van De Jaren Nul'

Tijdens 'De Jaren Nul' kan er een hele week worden gestemd op de 100 beste nummers uit het tijdperk. Op vrijdag 27 oktober presenteren Eva en Sam tussen 10.00 en 18.00 uur de top 100 uit 'De Jaren Nul'. Stemmen kan vanaf nu via VRT MAX.

'Terug Naar De Jaren Nul'

'Bootylicious' van Destiny's Child, 'Sk8terboi' van Avril Lavigne of 'I bet you look good on the dancefloor' van Arctic Monkeys. Stuk voor stuk hits, maar ken je ook het verhaal achter het nummer? In 'Terug Naar De Jaren Nul' baant Sam De Bruyn zich vanaf woensdag een weg doorheen de tijden van gewaagde kapsels en foute kledingkeuzes, op zoek naar de beste verhalen achter onsterfelijke nummers van 2000 tot 2009. Vijf afleveringen met vijf iconische nummers:

1. Destiny's Child — 'Bootylicious'

2. Avril Lavigne — 'Sk8terboi'

3. Justice — 'We are your friends'

4. Arctic Monkeys — 'I bet you look good on the dancefloor'

5. Linkin Park ft. Jay Z – 'In the end'

'De Jaren Nul', van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober op Studio Brussel.

'Terug Naar De Jaren Nul', vanaf woensdag 25 oktober op VRT MAX.