Frances Lefebure polst in 'Hoe is 't?' naar hoe het écht met jongeren gaat

'Hoe is 't?'. Het is een vraag die iedereen vaak te horen krijgt, maar die even vaak met een nietszeggende 'ca va' wordt beantwoord. Nochtans is ze in coronatijden meer dan ooit belangrijk.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren het nu extra moeilijk vinden om over hun gevoelens te praten. Een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano meldt zelfs dat het aantal jongeren met depressieve gevoelens is verdrievoudigd tijdens de coronacrisis. Om jongeren een hart onder de riem te steken en te polsen naar hoe het écht met hen gaat, organiseren 'Make Belgium Great Again' en Rode Neuzen Dag een Instagram Live met Frances Lefebure op donderdag 14 mei om 17.00 uur. In 'Hoe is 't?' gaat Frances samen met enkele experts live in gesprek met iedereen die erbij wil zijn.

Met 'Hoe is 't?' wil Frances jongeren laten voelen dat ze niet alleen zijn met hun gedachten. En dat het wel degelijk belangrijk is om te durven praten over gevoelens. 'Ondanks het feit dat ik bijna alles heb om gelukkig te zijn, merk ik toch dat ik het sommige dagen wel wat moeilijk kan hebben', geeft ook Frances zelf aan. 'Ik kan me dan ook écht wel inbeelden hoe dit moet voelen voor jongeren die nu al weken hun vrienden niet meer hebben kunnen vastpakken. We weten dat het super belangrijk is om ons aan alle opgelegde regels te houden, maar dat betekent niet dat dat ook gemakkelijk is…'

Stuur Frances je vraag of verhaal door en volg het gesprek live op de Instagram van 'Make Belgium Great Again'

Het livegesprek met Frances is nu donderdag 14 mei om 17.00 uur te volgen via de Instragram-pagina van 'Make Belgium Great Again'. Voel je je soms eenzaam of slecht in je vel? Mis je je vrienden of je lief? Ben je onzeker of angstig over de toekomst op school? Of over spanningen thuis? Eender welk onderwerp kan aan bod komen. Wie zijn of haar persoonlijk verhaal wil vertellen of een gerichte vraag heeft, kan die vanaf nu al insturen via vtm.be, via mail naar hoeist@vtm.be, via de Instagram-pagina van 'Make Belgium Great Again' of via whatsapp naar 0456 21 58 41.

Tijdens het gesprek staan er ook een aantal experts standby om gericht advies te geven. Onder andere psychologe en gedragstherapeute bij kinderen en jongeren Sarah Bal (UGent) en psychiater en gezinstherapeut Dirk De Wachter (K.U.Leuven) staan paraat om vragen van jongeren te beantwoorden. Ook actrice en influencer Jamie-Lee Six neemt deel aan deze Instagram Live. Ze deelt haar eigen verhaal om jongeren een hart onder de riem te steken en hen aan te zetten om openhartig over hun gevoelens te praten.

#RodeNeuzenDagTegenCorona: boostpakket voor jongeren

Vanaf volgende week openen de scholen weer hun deuren. Sommige leerlingen zien hun vrienden terug, anderen moeten wachten op een verdere versoepeling van de maatregelen. De coronacrisis treft kinderen en jongeren dan ook erg op vlak van hun weerbaarheid. Iedereen kent misschien wel een jongere die het moeilijk heeft, maar hun ervaringen of standpunten komen amper aan bod.

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die het mentaal, fysiek en sociaal sterker maken van jongeren als doel heeft, wil er zeker ook in deze tijden zijn voor alle jongeren. Niet alleen via ‘Hoe is ‘t?’, maar ook met het boostpakket #RodeNeuzenDagTegenCorona. Op rodeneuzendag.be kunnen jongeren terecht voor de meditatiepodcasts van 'That's Meditation Challenge', tips and tricks van experts en verhalen en adviezen van jongeren om elkaar te helpen. Alle info is hier terug te vinden.

'Make Belgium Great Again' en Rode Neuzen Dag slaan handen in elkaar tijdens Instagram Live op donderdag 14 mei om 17.00 uur.



