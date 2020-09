Flo Windey met pittige seksdocu's in 'Club Flo Doc' op VTM 2

Het uitgaansleven mag in 2020 dan wel op een erg laag pitje staan, dit najaar opent Flo Windey wel de deuren van haar eigen club bij VTM 2: Club Flo. In het gloednieuwe programma 'Club Flo' gaat Flo later dit najaar op ontdekking in de wereld van seksualiteit en verdovende middelen.

Flo spreekt in haar club met bekende en onbekende gasten over thema’s zoals seks, alcohol, drugs, gender en mentaal welzijn. Vanaf morgen, donderdag 1 oktober om 21.45, start Flo eerst met 'Club Flo Doc', waarin ze de beste seksdocu’s uit het buitenland voorstelt.



In 'Club Flo Doc' maakt Flo thema’s zoals orgasmes, porno kijken en seksspeeltjes bespreekbaar door de beste internationale documentaires te tonen. Zowel 'Club Flo' als 'Club Flo Doc' worden gemaakt door Het NieuwsHuis, het productiehuis van programmamaker Eric Goens.



'Ik ben heel nieuwsgierig naar de tv-wereld die ik mag leren kennen bij Eric Goens en Het NieuwsHuis', vertelt Flo Windey. “Online mag je alles doen wat je wil, je toont er wat jij wil. Of ik dat op VTM 2 ook ga mogen? Zeker wel! Tv maken is een hele nieuwe wereld voor mij en ik heb geen idee wat ik ervan mag verwachten. Gelukkig weet Eric er alles van, hij zal ‘t wel weten!'



Flo Windey werd bekend bij het grote publiek met haar videoreeks 'Flowjob' voor Studio Brussel, waar ze ook programma’s zal blijven maken. Ook bij VTM 2 neemt ze geen blad voor de mond om seksualiteit bespreekbaar te maken.



'Club Flo Doc' op donderdag 1 oktober: Flo ontrafelt alle geheimen van het orgasme in eerste docu

In de eerste 'Club Flo Doc' op donderdag 1 oktober om 21.45 staat het orgasme centraal in de Britse docu ‘Hoe krijg ik een beter orgasme?’. 7 vrouwen delen hun intieme ervaringen en trucjes om het ultieme orgasme te beleven. Samen met haar gaste Eline Van Hooydonck, die zich op haar Instagram-pagina ‘vibrator influencer’ en ‘body neutral & sex positive feminist’ noemt, praat Flo over het orgasme en haar ervaringen daarmee. De komende weken volgen ook nog de Britse docu’s ‘Papa heeft een seksshop’, het driedelige ‘Generatie porno’, ‘Red het bos’ en de Nederlandse docu ‘Mijn seks is stuk’.

'Club Flo Doc', donderdag 1 oktober om 21.45 uur op VTM 2.



