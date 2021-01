Fleetwood Mac voor het eerst in top drie van 'De Tijdloze 100'

Dé verrassing in 'De Tijdloze 100' van Studio Brussel komt dit jaar van Fleetwood Mac: 'The Chain', dat nog maar sinds 2017 in de lijst staat, verovert de tweede plaats.

Voor het zesde jaar op rij staat 'Black' van Pearl Jam op 1 in de lijst met de 100 meest tijdloze platen volgens de Studio Brussel-luisteraars. Queen vervolledigt met ‘Bohemian Rhapsody’ de top drie.

Naast ‘The Chain’ staat Fleetwood Mac met nóg drie nummers in 'De Tijdloze 100': ‘Dreams’ (dat 14 plaatsen stijgt), ‘Go Your Own Way’ en ‘Everywhere’. Ook voor Eddie Vedder is 2020 geen slecht jaar: naast de eerste plaats met ‘Black’ van z’n band Pearl Jam komt hij met ‘Society’ voor het eerst solo de top tien binnen.

Eindejaarstraditie

Ook in dit bijzondere jaar hield Studio Brussel vast aan z’n jarenlange eindejaarstraditie en zond het op de laatste dag van het jaar 'De Tijdloze 100' uit. Presentatoren van dienst waren Roos Van Acker en Nelles De Caluwé. Sinds 26 december konden de Studio Brussel-luisteraars mee aftellen naar De Tijdloze 100 tijdens De Tijdloze Countdown. Vijf dagen lang bracht Studio Brussel samen met 20 gastpresentatoren als Ella Leyers, Mathieu Terryn, Charlotte Adigéry en Delphine Lecompte de beste platen die 'De Tijdloze 100' nét niet haalden.

Dit zijn de meest opvallende weetjes uit 'De Tijdloze 100' van 2020:

- Hoogste nieuwkomer is het elf minuten durende ‘Thinking Of A Place’ van The War On Drugs op 45.

- Ook ‘Sonne’ van Rammstein (86), ‘R U Mine?’ van Arctic Monkeys (90), ‘Hallelujah’ van Jeff Buckley (93), ‘Toxicity’ van System Of A Down (95) en ‘Don’t Stop Believing’ van Journey (98) zijn nieuw in de lijst.

- De sterkste stijger is ‘Papillon’ van Editors, dat 28 plaatsen vooruitgaat.

- De sterkste daler is dan weer ‘The Pretender’ van Foo Fighters.

- Er staan 5 Belgen in de lijst: tweemaal dEUS ('Instant Street' en 'Suds and Soda'), Gorki ('Mia' op 4), Red Zebra ('I Can’t Live in a Living Room'), Push ('Universal Nation') en Goose ('Synrise').

De top 10 van De Tijdloze 100:

1. 'Black' - Pearl Jam

2. 'The Chain' - Fleetwood Mac

3. 'Bohemian Rhapsody' - Queen

4. 'Mia' - Gorki

5. 'Wish You Were Here' - Pink Floyd

6. 'Society' - Eddie Vedder

7. 'Sultans of Swing' - Dire Straits

8. 'Smells Like Teen Spirit' - Nirvana

9. 'Shine On You Crazy Diamond' - Pink Floyd

10. 'A Forest' - The Cure