'First Dates': romantiek en zoektocht naar ware liefde op het menu bij Eén

Foto: Eén - © VRT/Sofie Silbermann 2019

Vlaanderen krijgt eindelijk zijn eigen langverwachte versie van 'First Dates', de populaire reeks die ook te zien is in onder andere Groot-Brittannië, Australië en Nederland.

'First Dates' helpt vrijgezellen in hun zoektocht naar de ware liefde. Tijdens een romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen en vertellen ze over de ervaringen in hun leven. De spanning en emoties die gepaard gaan met zo'n eerste date zijn ongetwijfeld herkenbaar voor veel kijkers thuis. Doorheen de reeks leert het publiek niet enkel de singles beter kennen, maar ook de vaste restaurantstaf.

Op donderdag 5 maart opent Eén het 'First Dates'-restaurant met heel wat romantiek op het menu. Vrijgezellen uit heel Vlaanderen konden zich inschrijven via de website van Eén. Uit de bijna 5.000 inschrijvingen werden een aantal matches zorgvuldig gekoppeld. Dat grote aantal inschrijvingen is niet opvallend: ongeveer een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit singles, en die groep groeit elk jaar verder aan.

Van de zenuwen bij het aperitief over de lachjes en grapjes bij het hoofdgerecht, tot hopelijk de vonk bij het nagerecht: 'First Dates' laat iedereen proeven van de emoties, spanning en kriebels tijdens een eerste afspraakje, ongetwijfeld herkenbaar voor veel kijkers thuis. Al snel blijkt dat een eerste indruk niet altijd het hele verhaal vertelt. Het personeel leeft mee en bedient de gasten met liefde: gastheer Patrick, barman Bram en serveersters Leena en Katelen staan de vrijgezellen bij met goede raad en bieden een luisterend oor.

Olivier Goris, netmanager Eén: ''First Dates' past perfect bij het DNA van Eén. Het programma is leuk en ontspannend, maar doet ook zo veel meer. Je leert elke aflevering een diverse groep singles kennen, elk met hun eigen verhaal en afkomst, en allemaal op zoek naar de ware liefde. Als kijker leef je mee en deel je in hun verhalen. Echte en eerlijke TV: dat is wat van dit programma een succes maakt!'

De tortelduifjes in spe laten voor en na de date in hun hart kijken: wat zoeken ze in de liefde en sloeg de vonk over? Hoe hebben zij de liefde al ervaren en wat heeft het leven hen geleerd? Na hun First Date beslissen de vrijgezellen of ze elkaar nog opnieuw willen ontmoeten. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

De restaurantstaf

De (toekomstige) koppels in 'First Dates' worden ontvangen en bediend door een vaste restaurantstaf: gastheer Patrick, barman Bram en serveuses Leena en Katelen. Zij zijn geen acteurs maar echte professionals met een passie voor horeca. Voor het programma hadden ze elkaar nog nooit ontmoet, maar na enkele repetities, een etentje samen en de opnames van 'First Dates' zijn ze vier goede vrienden geworden. De kijkers leren hen dan ook doorheen de reeks beter kennen.

Patrick (52): Patrick is al zeventien jaar gelukkig getrouwd en heeft twee puberende kinderen. Op zijn vijftiende begon hij als assistent-kelner te werken in de horeca. Uiteindelijk werd Patrick VIP-verantwoordelijke in verschillende discotheken. Hij was ooit operational manager van een groot cateringbedrijf en heeft nu al twee jaar zijn eigen zaak in Ekeren. Patrick is een levenskunstenaar. Hij houdt van humor en de liefde. Het leukste aan zijn job is het rechtstreekse contact met zijn klanten. Een goede relatie is voor hem een partner hebben die ook je beste vriend(in) is, iemand waar je niet enkel passie mee deelt maar ook de leuke dingen die je samen kan doen.

Bram (31): Als jobstudent ontdekte Bram op zijn zestiende de wereld van de horeca. Amper drie jaar later baatte hij samen met zijn vader een cultureel centrum uit. Na het verlaten van het ouderlijk huis opende hij een broodjeszaak. Na vijf jaar verkocht hij de zaak en vertrok hij samen met zijn verloofde op wereldreis. Bram is nu nog steeds actief in de Antwerpse horeca.

Katelen (29): Katelen werd in Mexico geboren. Ze was 5 jaar oud toen ze samen met haar Mexicaanse papa en Belgische mama naar België verhuisde. Haar vader heeft een passie voor de Mexicaanse keuken en opende 23 jaar geleden een Mexicaans restaurant in Leuven. Katelen helpt al zolang ze zich kan herinneren mee in de bediening. Intussen is ze er restaurantmanager en leidt ze nieuwe serveuses op. Katelen vindt persoonlijke groei belangrijk en werkte daarom eerder ook in de eventsector en als life coach. In 2020 was ze finaliste voor Topmodel in Parijs. Katelen is intussen een jaar happy single en is op een traditionele manier romantisch. De mannen moeten haar het hof maken en niet omgekeerd. Haar warm, zuiders temperament typeert haar. Ze gaat positief en lachend door het leven.

Leena (24): De vlotte en open Leena is een sympathiek en assertief en vooral heel professioneel horecabeest. De gasten een perfecte avond bezorgen, is haar grootste bekommernis. Ze begon op haar vijftiende als student te werken in allerlei restaurants. Ze werd zaalverantwoordelijke, personeelsmanager en restaurantmanager. De liefde voor de horeca zit in heel haar lijf. Leena gelooft in de ware liefde en heeft die ook gevonden. Haar vriend is chef-kok en ze dromen ervan om ooit samen een eigen restaurant te starten.

'First Dates' in cijfers

Het eerste seizoen van de Vlaamse 'First Dates' leverde meteen al wat interessante weetjes en uitspraken van singles op. Een greep uit het aanbod:

- Na de oproep via Eén schreven bijna 5.000 mensen zich in om hun perfecte match te vinden tijdens 'First Dates'.

- In alle internationale versies van 'First Dates' kwam uiteindelijk 20% van de ingeschreven singles niet opdagen op de date. In de Vlaamse versie van 'First Dates' zakte dat aantal tot slechts 0,1%. Dat toont aan dat de ingeschreven singles oprecht wilden deelnemen om hun ware liefde te vinden.

- 60% van de singles gaf na de eerste date aan zijn/haar tafelgenoot terug te willen zien tijdens een tweede date.

- Zelf het 'First Dates' restaurant bezoeken? Helaas, het gaat om een pop-up restaurant dat voor de gelegenheid werd gebouwd in Mechelen.

Wie de singles zijn en hoe ze worden gematcht blijft nog even geheim, maar dit lieten ze alvast optekenen:

Shauni (23): 'Ik mis een partner in crime die op een zondag met een kater langs mij ligt met een pak chips en een fles water.'

Pierre-Paul (64): 'Mijn verstand zegt dat de klik er niet kan zijn op een first date. Maar mijn hart zegt nu iets helemaal anders.'

Rita (63): 'Van mij mogen George Clooney of Richard Gere straks wel tegenover mij zitten.'

Kristof (23): 'Soms denk ik: ik blijf wel alleen en ik ga 40 katten kopen.'

'First Dates', vanaf donderdag 5 maart elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén en op Eén via VRT NU.