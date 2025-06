Fien en Thibault stoppen met de ochtendshow van Studio Brussel

Fien Germijns en Thibault Christiaensen nemen binnenkort, na vier jaar, afscheid van de ochtendshow. Dat vertelden ze deze ochtend op hun eigen manier aan de luisteraars. Op de tonen van 'End of Beginning' van Joe Keery brachten ze al zingend hun boodschap over. En daar hoort natuurlijk een echte videoclip bij!

Tot aan het begin van de zomer staan Fien en Thibault nog elke dag samen op. Op vrijdag 27 juni nemen ze definitief afscheid van hun ochtendpubliek met het vroegste concert. SONS zal er bij zonsopgang optreden op het dak van het MAS in Antwerpen. Luisteraars kunnen hun plekje claimen voor het vroegste concert door vanaf nu maandag te bellen naar het antwoordapparaat van Fien en Thibault. ​

Fien Germijns & Thibault Christiaensen: “Wij vinden het ondenkbaar dat we het ’s avonds donker zullen zien worden voor we gaan slapen, ondenkbaar dat er al mensen vóór ons wakker zullen zijn, ondenkbaar dat we ’s ochtends samen de ogen niet meer uit ons hoofd gaan lachen, maar vooral ondenkbaar dat we die zalige zotten die dagelijks luisteren of af en toe eens passeren hard gaan moeten missen. Maar we zijn vooral dankbaarder dan Ingeborg en de Dalai Lama tezamen dat we het vertrouwen hebben gekregen om het vier jaar te mogen doen. We doen nog twee weken alles waar we goesting in hebben, maar echt alles. Wat gaan ze doen? We zijn toch weg!”

Fien en Thibault blijven ook na de zomer te horen op Studio Brussel. Waar en wanneer ze te horen zullen zijn, maakt de zender later deze zomer bekend. Komende maandag onthullen Fien en Thibault zelf wie vanaf 1 september samen met de luisteraars zal opstaan.

Stem de komende weken af op Studio Brussel om nog een laatste keer Fien & Thibault Staan Op te horen.