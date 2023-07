'Festival Fever' bij Nostalgie: wie schittert er binnenkort op het Beach Festival?

Vanaf dit weekend kan je bij Nostalgie elke zaterdag en zondag genieten van het nieuwe programma 'Festival Fever'. Fleur Brusselmans en Elias Smekens brengen vanuit Nieuwpoort een show boordevol festivalmuziek, gesprekjes met festivalgangers en festivaltips.

Ze gaan ook op zoek naar muzikaal talent: wie zal er op 5 augustus samen met de Nostalgie All Stars schitteren op het grote podium van het Beach Festival? De luisteraars zullen beslissen!

Meer dan 50 muzikanten, zangers en zangeressen stuurden materiaal in nadat Nostalgie vorige maand de 'Beach Festival Opener oproep' lanceerde. Acht kandidaten werden geselecteerd voor een auditie bij Nostalgie. In elke 'Festival Fever' komen er twee tegen mekaar uit. De luisteraar kan stemmen via nostalgie.be of de app. Om uiteindelijk op 30 juli te komen tot één winnaar. Die krijgt nog een weekje de tijd om te repeteren met de Nostalgie All Stars, om dan op zaterdag 5 augustus het beste van zichzelf te geven op het Beach Festival.

Dit zijn de kandidaten voor 'Festival Fever' van zaterdag 15 juli:

De 22-jarige Ianthe Keuninckx komt uit Diest. Ze droomt ervan om ooit meer met haar zangkunsten te doen, maar tot dat moment vind je haar vooral zingend op de latten als skilerares. Je leert haar kennen met Mercy van Duffy.

Lynn Mullier uit Anderlecht gaat al 32 jaar zingend door het leven. In de week is ze serieus in de weer met alle soorten aktes, maar in het weekend schittert ze op het podium met haar coverband. Voor ons bracht Lynn een krachtige Black Velvet van Alanah Miles.

Tot en met zaterdag mag iedereen stemmen of we Ianthe dan wel Lynn naar de finale sturen.

Dit zijn de kandidaten voor 'Festival Fever' van zondag 16 juli:

De Brugse Shaday Van der Vennet is nog maar 19 jaar, maar zit niet stil. Ze studeert voor leerkracht geschiedenis en Nederlands, verkoopt brillen en maakt haar eigen muziek. Voor ons stak ze Valerie van Amy Winehouse in een echt Shaday-jasje.

Nathalie Jannis is 34 en woont in Pelt. Ze dirigeert daar over een basisschool en probeert haar leerlingen de muziekmicrobe door te geven. Een eigen kerstsingle heeft ze al, maar nu ook haar versie van Anouk: Nobody’s wife.

Tot en met zondag mag iedereen stemmen of we Shaday dan wel Nathalie naar de finale sturen.

Nostalgie DJ, Elias Smekens: 'Heel fijn dat we zoveel en zo diverse ​ inzendingen binnenkregen. Zelf ben ik ook muzikant en ik moet zeggen dat ik zeer aangenaam verrast was door de kwaliteit van de kandidaten. Wie uiteindelijk het podium haalt zal best een moeilijke keuze worden. Zowel Fleur als ikzelf zijn blij dat we die beslissing bij de luisteraars kunnen leggen. Tot hoors bij 'Festival Fever'!'