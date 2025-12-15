Felix Heremans kondigt De Foute Party van Qmusic mét Schaapje Ingeborg aan

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 15 december 2025
Foto: Qmusic - © DPG Media 2025

Het is nog heel even aftellen tot Kerstmis, maar Qmusic geeft nu al een groot cadeau aan fans van Foute muziek. Op vrijdag 26 juni tovert Qmusic Flanders Expo in Gent opnieuw om tot het mekka van ambiance en foute muziek tijdens De Foute Party.

Dat maakte Felix Heremans bekend tijdens een opwarmertje voor 'De Slimste Mens'-finale bij Maarten & Dorothee. Wat weet hij over De Foute Party van Qmusic? Niet zoveel blijkbaar… Maar met de nodige hulp van Maarten & Dorothee komen luisteraars toch een belangrijk kernwoord te weten: vrijdag 19 december. Dan zijn vanaf 8.00 uur tickets voor De Foute Party beschikbaar via Qmusic.be



Gratitude before, behind, to the right and to the left, want Qmusic deelt meteen een tweede cadeautje uit. Eentje dat nog maar net werd uitgepakt in 'The Masked Singer'… Ingeborg, intussen ook bekend als Schaapje, brengt live haar grootste nummers tijdens De Foute Party. Met welke andere kleppers ze het podium zal delen, blijft nog even een mysterie tot vrijdag 19 december. Dan tellen Q-dj’s Maarten & Dorothee af naar de ticketverkoop én verklappen de Q-dj’s doorheen de dag nog enkele namen uit de foutste line-up van het land.



Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
