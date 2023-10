Feesteditie van 'Iedereen Klassiek' trekt 15 000 bezoekers naar Brugge

Klassieke muziek is springlevend en zorgt voor schoonheid, genot en emoties. Dat werd vandaag nog maar eens bewezen tijdens 'Iedereen Klassiek' in Brugge, een organisatie van Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge.

Ook dit jaar was het unieke festival een echt feest. Misschien zelfs nog nét iets meer, want het was de 10e editie. Die zorgde voor een enorme opkomst van 15 000 enthousiastelingen. Het mag duidelijk zijn: 'Iedereen Klassiek' is en blijft een succesformule.

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Een zalige en zo geslaagde 10e editie was dit! Al die mensen die op de Markt meezongen op Verdi en Bizet, dat is kippenvel. 'Iedereen Klassiek' raakt zoveel gevoelige snaren. Er wordt bijna gevochten om erbij te zijn.'

1000’en nieuwsgierigen genieten voor de eerste keer van een klassiek concert

De opkomst was, net zoals de voorbije jaren, massaal. Heel wat concerten waarvoor je tickets moest reserveren (gratis!), waren binnen de kortste keren volzet. Meer dan 5000 mensen zetten zich op de wachtlijst. Gelukkig was het aanbod erg groot en viel er voor iedereen iets te beleven. Er waren ook enkele concerten en evenementen in openlucht die vrij toegankelijk waren. Zelfs als je gewoon door de winkelstraten kuierde, werd je getrakteerd op prachtige muziek tijdens de Urban catwalk. Ook nietsvermoedende toeristen genoten volop.

Het diverse publiek bestond uit een prachtige mengeling van jong en ouder, waarvan heel wat mensen voor de eerste keer naar 'Iedereen Klassiek' kwamen. Klara is er dus ook dit jaar weer in geslaagd om een nieuw publiek aan te spreken dat kwam proeven van klassieke muziek. Of je nu een kenner, liefhebber of gewoon nieuwsgierig bent: je vond zeker je gading in Brugge. 'Iedereen Klassiek' bracht voor de 10e keer een keur aan orkesten, ensembles en solisten bijeen. Het programma was opnieuw verrassend, gevarieerd en ijzersterk.

Op de Markt werd er ook dit jaar gedanst op klassieke muziek tijdens Iedereen danst. Deze keer op de ‘Hongaarse dans nr. 5’ van Johannes Brahms. Nieuw was dat er, op diezelfde Brugse Markt, ook samen gezongen werd. Honderden mensen leefden zich uit op wereldberoemde operakoren als Verdi’s ‘Va, Pensiero’ en ‘Libiamo’ en Bizets ‘Toréador’. Iedereen opera, dat was wel duidelijk. In het Concertgebouw Brugge maakten onder andere Brussels Philharmonic en Eliane Rodrigues grote indruk, maar genoot het publiek ook van intimistischere voorstellingen als Morris van Oxalys en Phara de Aguirre. Wie altijd al gedroomd heeft van een plaatsje in een orkest, kon bij Artis Dulcedo meespelen als orkestmuzikant, solist of dirigent. Verder waren er ook nog De twintigers van Klara, Tango nuevo van Sonico, het Vlaams Radiokoor, pianoconcertjes op onverwachte momenten en plekken, en zoveel meer.

De dag begon met een concert op het gloednieuw Klais-orgel van de Sint-Salvatorskathedraal, terwijl ​ in het Concertgebouw BachPlus het publiek Zot van Händel maakte. Dat luisterde niet gewoon, maar zong uit volle borst mee met Händel zijn beroemde ‘Messiah’. Een bijzondere ervaring voor sopraan Ilse Eerens, die de solopartijen voor haar rekening nam.

Ilse Eerens, sopraan: 'Het was fantastisch, ik vond het heerlijk! De sfeer in de zaal was ongelooflijk, toch wel bijzonder zo ’s ochtends vroeg. Het publiek heeft echt goed meegezongen. Het was geweldig om zoveel input vanuit de zaal te krijgen, helemaal nieuw voor mij. Het geeft een enorme boost om te zien dat zoveel mensen enthousiast zijn. Ik kan alleen maar heel blij zijn met het grote succes van 'Iedereen Klassiek'.'

Intense en vruchtbare samenwerking

'Iedereen Klassiek' is een samenwerking van Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge, met de steun van heel wat andere partners, waaronder Conservatorium Brugge, de Republiek, KAAP, Snuffel, Sint-Jozefsinstituut Brugge, Shopping Brugge en Muziekhandel Rombaux.

Naar goeie gewoonte werd de hele stad ingepalmd. Uitvalsbasis was, zoals steeds, het Concertgebouw Brugge. Maar je vond 'Iedereen Klassiek' ook in zaal Tabigha/De Jozefienen, de Sint-Salvatorskathedraal, de Joseph Ryelandtzaal, het Conservatorium Brugge, de Snuffel, op de Markt en in verschillende straten, pleinen en andere locaties in de Brugse binnenstad.

Wie niet in Brugge geraakte, kon alles volgen via Klara en VRT MAX. Tussen al die mooie muziek door, praatten Katelijne Boon en Carlo Siau met artiesten en muziekliefhebbers. Op VRT MAX kun je trouwens ook nagenieten van 'Iedereen Klassiek' en de uitzending herbeluisteren.