'Familie' start opnames terug op vanaf 2 juni

Foto: VTM © DPG Media 2020

De cast en crew hebben er lang naar uitgekeken en begin juni is het zover: dan starten de opnames van 'Familie' opnieuw op in de studio's in Lint. Sinds het begin van de lockdown midden maart viel het leven op de set stil, waardoor 'Familie' vroeger dan voorzien in zomerpauze ging.

Nu is er dus goed nieuws voor de cast, crew en fans, want vanaf dinsdag 2 juni zullen er nieuwe afleveringen worden opgenomen. Zij het wel met strenge veiligheidsmaatregelen, waarbij de makers ook de ‘circle of trust’ in het leven roepen, een principe waarbij bepaalde acteurs 1 collega toelaten in hun ‘bubbel’. De nieuwe afleveringen worden na de zomervakantie uitgezonden.



Fysiek contact kan voor beperkt aantal acteurs dankzij de ‘circle of trust’

De voorbije weken heeft de 'Familie'-crew een gedetailleerd plan uitgewerkt om de opnames op de set veilig te laten verlopen. Het idee rond de ‘circle of trust’ maakt daar deel van uit en houdt in dat bepaalde acteurs 1 collega opnemen in hun ‘bubbel’ om zo, wanneer een specifieke scène dat vraagt, fysiek contact te maken. Bij acteurs voor wie dit niet geldt, blijft social distancing van kracht en gebeuren de opnames op 1,5 meter afstand. De methode zal in eerste instantie gebruikt worden voor de koppels in Familie, zoals Véronique & Lars (Sandrine André & Kürt Rogiers) en Mieke & Niko (Caroline Maes & Jo Hens). Voor de uitwerking van dit plan konden de makers rekenen op de steun van de cast en van viroloog Marc Van Ranst, die positief staat tegenover deze creatieve manier van werken.

Creative producer Wim Feyaerts: 'Familie is in de eerste plaats een ontspannende dagelijkse serie die mensen samenbrengt en verbindt. Laat dat nu net een heikel punt zijn in de huidige coronatijd. Vele koppels in Familie worden door onze kijkers aanzien als echte koppels en dat gevoel willen we natuurlijk graag behouden. Fysiek contact is daarbij moeilijk weg te denken. Met ons idee rond de ‘circle of trust’ denken we daar een gepaste oplossing voor te hebben. Een aantal specifieke acteurs die in de reeks een koppel vormen en daarbij nauw contact hebben met elkaar engageren zich om hun ‘bubbel’ van gezinsleden thuis uit te breiden met 1 collega-acteur. Dat idee hebben we natuurlijk uitvoerig besproken met expert ter zake viroloog Marc Van Ranst, die ons groen licht gaf. Een ‘circle of trust’ veronderstelt respect voor elkaar, wederzijds vertrouwen, duidelijke afspraken en gezond verstand. Onze cast was meteen enthousiast, ze kunnen niet wachten om er terug in te vliegen!'



Viroloog Marc Van Ranst: 'Ook in de fictiesector zoekt men creatieve oplossingen om in deze moeilijke omstandigheden toch veilig te kunnen werken. Wanneer acteurs van 'Familie' die in de soap een koppel spelen in overleg met hun respectievelijke gezinnen elkaar opnemen in hun bubbel, dan worden zij allemaal nog een beetje meer familie van elkaar.'



De makers van 'Familie' namen de voorbije weken ook alle scenario’s onder de loep en maakten die ‘coronaproof’. Bepaalde scènes werden indien nodig herschreven of aangepast volgens social distancing. Ook tijdsbepalingen werden geschrapt of aangepast, waardoor er bijvoorbeeld rond Kerstmis wel degelijk kerstbomen in het decor te zien zullen zijn.

Ook extra veiligheidsmaatregelen op de set

Bij de heropstart van de opnames zullen er op de set strikte veiligheidsmaatregelen worden gehanteerd. Zo werkt iedereen buiten de ‘circle of trust’ met de nodige social distancing van 1,5 meter en draagt de crew ten allen tijde een mondmasker. Ook de acteurs zullen er één dragen wanneer de camera niet draait. Middelen om handen te wassen en te ontsmetten staan overal centraal en ook alle attributen op de set worden grondig ontsmet voor en na gebruik. Deuren blijven open, zodat deurklinken minimaal moeten aangeraakt worden. Op de set en in de wandelgangen geldt eenrichtingsverkeer om elkaar zo weinig mogelijk te kruisen. Figuratie wordt beperkt tot een minimum.



Kürt Rogiers: 'We kijken er met de voltallige cast en crew enorm naar uit om terug aan de slag te gaan. We beseffen heel erg dat het vreemd zal zijn elkaar terug te zien in andere omstandigheden. Ik ben enorme voorstander van het idee rond de ‘circle of trust’, omdat het enerzijds de geloofwaardigheid en anderzijds de spelvreugde van wat we doen toelaat. In mijn geval laat ik dus Sandrine André toe in mijn bubbel. Terwijl ik voorlopig mijn eigen bubbel niet vergroot. Sandrine heeft daar met haar partner en ik met de mijne over gepraat en we zijn er ons wel degelijk van bewust dat we dit vertrouwen wederzijds niet mogen beschamen. Samen met alle extra maatregelen op de set, heb ik er het volste vertrouwen in dat we in veilige omstandigheden terug kunnen opstarten. Ik kan niet wachten om te herbeginnen, want de verhaallijnen die nu voor Lars klaarstaan, zijn om van te smullen.'



Met deze maatregelen stelt 'Familie' alles in het werk om na de zomer terug te keren met nieuwe afleveringen. De reeks zou de draad dan integraal oppikken waar die eind april is neergelegd en antwoorden bieden op de openstaande vragen van de kijkers. En zo wordt ‘Als We Weer Samen Zijn’, de generiek die door de cast tijdens de lockdown opnieuw werd ingezongen, plots iets heel concreet om naar uit te kijken.



De ingezongen generiek ‘Als We Weer Samen Zijn’ die de cast van thuis uit maakte in coronatijden is hier te bekijken:





