Exclusieve reünie van Touch of Joy tijdens De Foute Party van Qmusic

Wat volgens henzelf lang onmogelijk leek, wordt nu tůch werkelijkheid: Sergio en Xandee staan binnenkort weer samen op het podium. Meer dan twintig jaar na het laatste optreden van Touch of Joy. Hoog tijd dus voor een langverwachte ťn exclusieve reŁnie.

Op 27 juni staan ze op het podium van De Foute Party van Qmusic. Come on and get up!

Vergeet de schoorsteen op de Sixtijnse Kapel in Rome: Qmusic had de afgelopen dagen z’n eigen schoorsteen op het dak van de radiostudio in Vilvoorde. Het was dagenlang wachten op witte rook, want dat zou betekenen: (nog) géén opvolger voor Paus Franciscus, wél nieuwe artiesten voor De Foute Party op vrijdag 27 juni in Flanders Expo Gent. Daarnet ,tijdens de ochtendshow van Maarten & Dorothee, kwam er plots witte rook uit de Q-schoorsteen. Niemand minder dan Sandy ‘Xandee’ Boets en Sergio Quisquater doken op in de studio om een eenmalige reünie van Touch of Joy aan te kondigen. ​ ​

Sergio Quisquater: 'Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het er nog van zou komen. Xandee en ik hebben elkaar lang niet gesproken, maar onlangs kwam ze een nummer zingen ​ tijdens mijn verjaardagsconcert. De ​ liedjesteksten van Touch Of Joy kennen we allebei nog vanbuiten, dus dat komt helemaal goed op het podium van De Foute Party. Ik ben wel benieuwd of de mensen ons nog kennen. Voor hetzelfde geld staan daar 20.000 feestvierders die zich afvragen: wie zijn dat?.' (lacht)

Maken ook een spetterend feest van De Foute Party: De Venga Boys, because ‘They like to party’. De Gebroeders Ko, mét waterscooter. Dorothee Vegas & Like Maarten jagen binnenkort dan weer hun beste Foute beats door Flanders Expo, terwijl Samson & Marie de zaal aan het Samsonrocken brengen. En als kers op de foute taart heeft Frans Bauer ‘ook nog even’ voor de Q-luisteraars.

Tickets voor De Foute Party van Qmusic op 27 juni zijn beschikbaar via Qmusic.be.