Ex-Miss België Emilie Vansteenkiste wordt Spice Girl voor de '90's TOP 1000' van Play Nostalgie

Play Nostalgie schiet de '90's TOP 1000' op gang, met een remake van Wannabe van Spice Girls. Het programma 'Team Ochtend' is al twee weken stemmen aan het ronselen om Wannabe op 1 te krijgen.

Ochtendvriend en ex-Miss België Emilie Vansteenkiste trok haar dansschoenen aan en haalde er andere Play Nostalgie-dj’s bij om de videoclip van de 90’s-hit na te maken.

Wie de 90’s meegemaakt heeft, weet dat die jaren een clash van stijlen opgeleverd hebben. Van Oasis en Nirvana over 2 Fabiola en Gorki tot Robbie Williams en Spice Girls. Over al die stijlen heen stemden de luisteraars van Play Nostalgie de afgelopen dagen hun favorieten in de '90’s TOP 1000'. Ochtend-dj Bart De Raes deed er alles aan om zijn nummer 1 te promoten: Wannabe van Spice Girls. Na zijn oproep ging Emilie Vansteenkiste samen met dj’s Felice, Marcia, Astrid en Michaël all the way 90’s om mee stemmen te ronselen.

De '90’s TOP 1000' hoor je vanaf 16.00 uur vanmiddag, elke dag tussen 9.00 en 21.00 uur. De top-10 ligt nog niet vast, de luisteraars kunnen daarop tot de laatste dag stemmen in de app en op playnostalgie.be. Of Spice Girls met Wannabe uiteindelijk op 1 terechtkomen, hoor je op 7 juni bij Leen & Michaël.