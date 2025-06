Eva De Roo en Dries Lenaerts staan vanaf september op met de luisteraars van Studio Brussel

Vanaf 1 september krijgt de ochtend op Studio Brussel een frisse start met een gloednieuw duo: Eva De Roo en Dries Lenaerts. Dat maakten ze vanmorgen zelf bekend in de ochtendshow.

Ze nemen de fakkel over van Fien Germijns en Thibault Christiaensen, die vier jaar lang de ochtendshow voor hun rekening namen.

De ochtendradio met Eva en Dries wordt de nieuwe ochtendroutine van Vlaanderen. Ze beloven vooral goeie muziek, bakken energie en een hechte band met hun luisteraars. Een mix van muziek, fun, met een flinke dosis positiviteit en een gevoel van verbondenheid.

Maar geen van beide drinkt koffie. Hoe ze dan toch zo wakker zullen zijn in de ochtend? Dat ontdekken de luisteraars zelf vanaf 1 september.

Eva De Roo: 'Vaste luisteraars van Studio Brussel gaan vanaf september een zware jetlag hebben, want mijn stem horen zal niet betekenen dat je je werk- of schooldag stilaan mag afronden. Maar het gaat snel duidelijk zijn dat Dries en ik jullie zéér enthousiast de dag gaan intrekken! Het is een hele eer met de beste luisteraars van de wereld samen op te mogen staan, ook al is dat om vier uur ‘s nachts en zal ik vanaf nu na Blokken moeten gaan slapen.'

Dries Lenaerts: 'Ik mag het eindelijk zeggen: ik ga de ochtendshow op Studio Brussel presenteren, samen met Eva De Roo! Ik ben enthousiast maar ook heel benieuwd om de ochtendvogels van Studio Brussel te leren kennen. Ik heb nog iets meer dan twee maanden om een ochtendmens te worden (moet lukken toch?). Opstaan in het midden van de nacht behoort niet tot mijn sterkste kwaliteiten, maar om plezante radio te maken mag je mij altijd wakker maken. En zeker als dat plezante ochtendradio met Eva De Roo is!'

Wie is Eva?

Eva De Roo (°4 februari 1988) is sinds 2013 te horen op Studio Brussel, waar ze uitgroeide tot een van de vaste stemmen van de zender. Ze begon met nachtprogramma’s zoals 'The Wild Bunch' en werd later bekend met programma’s als 'Drops' en 'Byloo & De Roo'. Haar warme stem en betrokken stijl maakten haar ook jarenlang een van de gezichten van De Warmste Week, de solidariteitsactie van de VRT.

Naast haar radiowerk is Eva ook actief op televisie. Ze presenteerde onder meer 'De Klim van je Leven', een programma waarin deelnemers letterlijk en figuurlijk obstakels overwinnen en de talentenjacht 'Lift You Up'. In 2025 ging ze dieper in op relationele thema’s met het programma 'Ontrouw' op VRT 1, waarin ze openhartige gesprekken voert over bedrog, vertrouwen en de complexiteit van menselijke relaties.

Wie is Dries?

Dries Lenaerts (°17 december 2000) groeide op in Genk en woont tegenwoordig in Brussel. Hij studeerde aan het RITCS, waar hij zowel de opleiding Audiovisuele Kunsten als Radio afrondde.

Tijdens zijn studies ging hij aan de slag bij Studio Brussel, eerst achter de schermen als redacteur voor de 'Late Night Show' van Flo Windey. Niet veel later stapte hij zelf achter de microfoon. Na een eerste eigen verzoekprogramma op zaterdagavond kreeg hij een vast plekje in het middagblok met het programma 'Dries op een Rij'.

Tijdens De Warmste Week 2024 trok hij met zijn piano door Vlaanderen om mensen muzikaal een hart onder de riem te steken.

Naast zijn werk als radiomaker is Dries ook actief als muzikant en theatermaker. Hoewel hij in Brussel woont, blijft hij sterk verbonden met zijn roots in Genk.