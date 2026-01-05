Erwin Deckers keert na 18 jaar terug op de radio bij Willy

Na achttien jaar radiostilte keert Erwin Deckers terug naar waar het ooit begon: achter de microfoon. Vanaf 9 januari presenteert hij bij Willy het nieuwe programma 'Deckers Draait Door', elke vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur.

Daarmee neemt hij het tijdslot over van Wim Oosterlinck, die ervoor koos om voortaan 4/5de te werken. 'Deckers Draait Door' op vrijdag is het perfecte startschot voor het weekend: herkenbare rock, feelgood vibes en een flinke scheut onzin.

Wim Oosterlinck blijft van maandag tot donderdag te horen tijdens de avondspits. Op vrijdag maakt hij ruimte voor andere projecten. 'Ik maak naast mijn radioprogramma ook de podcast 'Drie Boeken'. Die heeft de laatste tijd zo’n vlucht genomen met live-opnames, een wekelijkse nieuwsbrief en een boek. Door één dagje minder radio te maken, krijg ik meer headspace voor deze en nieuwe projecten. Maar Willy blijft mijn thuis.' Dat hij de vrijdag loslaat, doet hij met een gerust hart. 'Erwin is iemand die ik vertrouw, en bovendien een goede vriend. Ik kan me geen betere persoon voorstellen om het weekend op gang te trekken.'

Erwin Deckers zelf is geen onbekende in het radiolandschap. Hij was een sleutelfiguur in de opstart en het succes van Qmusic, presenteerde er jarenlang de iconische ochtendshow 'Deckers & Ornelis', maakte daarna de overstap naar management en strategie en coacht vandaag creatief talent en creatieve teams. Daarnaast was hij betrokken bij de lancering van Willy, waar hij nu met veel enthousiasme de studio instapt.

'Het is al sinds 2008 geleden dat ik zelf nog radio maakte, dus als ik het ooit opnieuw zou doen, dan moest het bij een zender zijn die me absoluut ligt. Dat is bij Willy 100% het geval. Bovendien is vrijdagavond een momentum: de overgang van de werkweek naar het weekend. Dat gevoel wil ik vangen in mijn programma. Met herkenbare rocknummers die dat vrijdaggevoel oproepen. En wat daartussenin gebeurt... tja, dat is moeilijk te omschrijven (lacht). Dan is er plaats voor de nodige onzin om de luisteraars met een smile op het gezicht het weekend in te sturen.'

Op vrijdag 9 januari maakt Erwin Deckers zijn officiële comeback in zijn eerste 'Deckers Draait Door'-show tussen 16.00 en 19.00 uur.

Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Volg Willy op Facebook en Instagram voor meer updates.