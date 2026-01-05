Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Bart, Fien en 129 BV’s: 'De Dag van Vandaag' is terug op VRT 1
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Erwin Deckers keert na 18 jaar terug op de radio bij Willy

maandag 5 januari 2026
Foto: Willy - © DPG Media 2026

Na achttien jaar radiostilte keert Erwin Deckers terug naar waar het ooit begon: achter de microfoon. Vanaf 9 januari presenteert hij bij Willy het nieuwe programma 'Deckers Draait Door', elke vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur.

Daarmee neemt hij het tijdslot over van Wim Oosterlinck, die ervoor koos om voortaan 4/5de te werken. 'Deckers Draait Door' op vrijdag is het perfecte startschot voor het weekend: herkenbare rock, feelgood vibes en een flinke scheut onzin. 


Wim Oosterlinck blijft van maandag tot donderdag te horen tijdens de avondspits. Op vrijdag maakt hij ruimte voor andere projecten. 'Ik maak naast mijn radioprogramma ook de podcast 'Drie Boeken'. Die heeft de laatste tijd zo’n vlucht genomen met live-opnames, een wekelijkse nieuwsbrief en een boek. Door één dagje minder radio te maken, krijg ik meer headspace voor deze en nieuwe projecten. Maar Willy blijft mijn thuis.' Dat hij de vrijdag loslaat, doet hij met een gerust hart. 'Erwin is iemand die ik vertrouw, en bovendien een goede vriend. Ik kan me geen betere persoon voorstellen om het weekend op gang te trekken.'

Erwin Deckers zelf is geen onbekende in het radiolandschap. Hij was een sleutelfiguur in de opstart en het succes van Qmusic, presenteerde er jarenlang de iconische ochtendshow 'Deckers & Ornelis', maakte daarna de overstap naar management en strategie en coacht vandaag creatief talent en creatieve teams. Daarnaast was hij betrokken bij de lancering van Willy, waar hij nu met veel enthousiasme de studio instapt.

'Het is al sinds 2008 geleden dat ik zelf nog radio maakte, dus als ik het ooit opnieuw zou doen, dan moest het bij een zender zijn die me absoluut ligt. Dat is bij Willy 100% het geval. Bovendien is vrijdagavond een momentum: de overgang van de werkweek naar het weekend. Dat gevoel wil ik vangen in mijn programma. Met herkenbare rocknummers die dat vrijdaggevoel oproepen. En wat daartussenin gebeurt... tja, dat is moeilijk te omschrijven (lacht). Dan is er plaats voor de nodige onzin om de luisteraars met een smile op het gezicht het weekend in te sturen.'

Op vrijdag 9 januari maakt Erwin Deckers zijn officiële comeback in zijn eerste 'Deckers Draait Door'-show tussen 16.00 en 19.00 uur.

Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Volg Willy op Facebook en Instagram voor meer updates.


Willy op tv
Dinsdag 6 januari 2026 om 07u00  »
VTM 4
De Willy-dj's zorgen voor de beste platen met de nodige rock-'n-roll.
Woensdag 7 januari 2026 om 07u00  »
VTM 4
De Willy-dj's zorgen voor de beste platen met de nodige rock-'n-roll.
Donderdag 8 januari 2026 om 07u00  »
VTM 4
De Willy-dj's zorgen voor de beste platen met de nodige rock-'n-roll.
Zaterdag 10 januari 2026 om 07u00  »
VTM 4
De Willy-dj's zorgen voor de beste platen met de nodige rock-'n-roll.
Maandag 12 januari 2026 om 07u00  »
VTM 4
De Willy-dj's zorgen voor de beste platen met de nodige rock-'n-roll.

Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht Willy
https://www.willy.radio/
Meer artikels over Willy
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Een Echte Job' (VTM)

Zes bekende Vlamingen starten hun uitzonderlijke stage in het ziekenhuis. William krijgt een taak achter de schermen bij de beroepskledij. Bart wast zijn eerste patiënt, terwijl Elodie haar angst overwint. Intussen ontmoet Aaron Alex, een patiënt met ALS.

'Een Echte Job', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:40
    De dag van vandaag
    06:00
    Mr. Magoo
  • 22:15
    No Other Land
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:55
    Florentina
    01:00
    Geen uitzending
  • 22:00
    Bodem
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Day After Tomorrow
    01:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    Cliffhanger
    01:30
    Geen uitzending
  • 21:35
    Snowpiercer
    01:10
    Geen uitzending
  • 21:25
    The X-Files
    01:10
    The Golden Girls
  • 21:15
    James & Co
    01:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Finding Neverland
    01:25
    FBI
  • 21:30
    Seal Team
    01:40
    Wordt aangekondigd
  • 21:35
    Komen eten
    01:50
    Jingle Bell Wedding
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 22:07
    Z-Beurs
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:13
    Aan de wand
    00:00
    Oh What A Night
  • 22:15
    De Chalet aan de Semois
    01:00
    Chris Cooks Cymru
  • 22:05
    Sister Boniface Mysteries
    01:35
    The Wives
  • 21:30
    Prison Break
    01:10
    Hudson & Rex
  • 21:35
    Je weet niet dat je date
    01:10
    Pauw & De Wit
  • 22:00
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:15
    Dat Zijn Geen Grappen in Oorlogstijd
    01:20
    Even tot hier