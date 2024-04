Erger jij je aan middenvakrijders? Beluister de nieuwe podcast met Xavier Taverne en Chaima Saysay

Het nieuwe consumentenprogramma 'WinWin' is dé rots in de branding voor de consument. Naast het programma op Radio2, het consumentennieuws op VRT NWS én de succesvolle nieuwsbrief met meer dan 25.000 abonnees komt er nu ook een podcast 'Mens erger je niet' met Xavier Taveirne en Chaima Saysay.

Daarin trekken ze ten strijde tegen de kleine ergernissen in het leven. Xavier is consumentenexpert en presentator van het consumentenprogramma 'WinWin'. Chaima is journaliste en één van de vaste nieuwsstemmen van 'Goeiemorgen Morgen!'.

'De mailbox van 'WinWin' is een schatkist van consumentenverhalen. Maar ook met kleine ergernissen. En geef toe: een keer goed zeuren voor de goede zaak kan geweldig opluchten. Maar wij gaan niet alleen zeuren, we gaan je ergernissen ook uitleggen en misschien zelfs oplossen', vertellen Xavier Taveirne en Chaima Saysay.

Xavier Taveirne en Chaima Saysay gaan samen met een bekende gast de strijd aan met hun kleine ergernissen. Omdat jezelf een klein beetje ergeren geweldig kan opluchten. Je komt als consument vaak dingen tegen waarvan je denkt: moet dat nu echt? Mensen die de pijlen in de supermarkt niet volgen. Middenvakrijders. Paaseitjes die al met kerstmis in de winkel liggen. Opluchting en kennis opdoen: da's een 'WinWin'.

'Mens Erger Je Niet', vanaf maandag 29 april te beluisteren op VRT MAX.