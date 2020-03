Er komt tóch een restaurantfase in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Door de coronacrisis zaten ook de makers van het VTM-programma 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' met de handen in het haar. Na de battles, die nu te zien zijn, zouden de winnende duo's een pop-uprestaurant openen voor gasten. Maar dat was door de huidige maatregelen niet mogelijk.

Eerst werd gedacht om een winnaar uit te roepen na de kookbattles. Maar er werden nog andere opties overwogen. Nu heeft de zender beslist om toch een restaurantfase op te nemen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een pop-uprestaurant openen kan in deze corona-tijden simpelweg niet. Dus moet de wedstrijd anders aangepakt worden. Eind april zou productiehuis Lecter Media de opnames starten van de restaurantfase van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Maar dat is nu simpelweg niet mogelijk. Er ligt nu een alternatief scenario op tafel. Wat dat concreet wordt en hoe en wanneer de opnames zullen verlopen is nog niet definitief vastgelegd. Maar feit is dat er een restaurantfase komt. Deze zal worden opgenomen na de coronacrisis. Vermoedelijk zal deze fase van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' dus in of na de zomer bij VTM te zien zijn.

Bron: Het Laatste Nieuws