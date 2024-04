Emilie Vansteenkiste wordt nieuwe Friend van Play Nostalgie

Het programma 'Team Ochtend' op Play Nostalgie krijgt er een Friend bij: niemand minder dan de ravissante Emilie Vansteenkiste komt donderdag voor het eerst presenteren met ochtend-DJ Bart De Raes.

Tot voor kort mocht Emilie zichzelf Miss België noemen, oftewel de mooiste vrouw van het land. Haar kroontje heeft ze intussen doorgegeven, nu zet ze haar eerste stapjes in medialand. ​

Vanmorgen maakte Emilie zelf bekend bij Bart De Raes dat ze voortaan regelmatig als Friend te horen zal zijn:

'Ik was al een paar keer te gast bij Play Nostalgie en ik kijk er enorm naar uit om samen met Bart en de andere Friends voor een vrolijke start van de dag te zorgen. Het zijn mijn eerste stappen in de media maar ik hou van radio. De muziek die Play Nostalgie draait, is helemaal mijn ding', vertelde Emilie vanmorgen.

'Team Ochtend'-DJ Bart De Raes kijkt ernaar uit om samen met Emilie te presenteren:

'Onze Friends bij 'Team Ochtend' hebben het razend druk. Celine en Liesa zitten al eens op de oceaan of in een keuken voor tv-opnames, Yanko vergezelt de Rode Duivels naar het EK, Gene gaat soms op tour, Fleur werkt volop mee aan het volgende seizoen van 'The Masked Singer',... het is fijn dat we dan een extra ochtendvriend hebben die in de bres springt.'

Dat het haar eerste stappen in de media worden, neemt Emilie trouwens nogal letterlijk, want donderdagochtend gaat ze al meteen wandelen voor Play Nostalgie en Pink Ribbon. Dat doet ze samen met haar hondje Isa.