'Elke Beller Wint Tickets voor Taylor Swift' bij 'Maarten & Dorothee'

Meer dan 8 miljoen fans voerden deze zomer een bikkelharde strijd om zeer gewilde tickets te bemachtigen voor de Europese Eras Tour van popkoningin Taylor Swift. Gelukkig zijn Swifties die naast een ticket grepen bij Q-dj's Maarten & Dorothee aan het juiste adres.

De ochtendstemmen van Qmusic hebben tickets voor de ho-pe-loos uitverkochte show van Taylor Swift in Amsterdam kunnen bemachtigen. Elke beller die op donderdag 16 november tussen 7.00 en 9.00 live in de show van Maarten & Dorothee komt, wint tickets.

Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'Indrukwekkende decors, ingewikkelde dansroutines, flashy outfits en haar allergrootste hits: The Eras Tour van Taylor Swift is een spectaculaire show waar wereldwijd over gepraat wordt. Eén klein minpuntje: het was vechten voor tickets en alle shows zijn hopeloos uitverkocht. De Q-luisteraars dragen Taylor Swift op handen dus we hebben alles uit de kast gehaald om toch nog tickets voor hen te bemachtigen.'

Q-luisteraars die één van de succesvolste artiesten van het moment live aan het werk willen zien, hoeven niet alle weetjes over Taylor Swift uit het hoofd te leren of hun innerlijke Taylor boven te halen. Het enige wat Q-luisteraars moeten doen om kans te maken op tickets voor Taylors show in Amsterdam, is zich als beller registreren in de Q-app en op donderdag 16 november tussen 7.00 en 9.00 uur hun telefoon bij de hand houden. Wie wordt opgebeld door Maarten & Dorothee en tussen 7.00 en 9.00 uur live in de show komt, staat in Amsterdam oog in oog met één van dé sensaties van dit moment.

Q-dj Maarten Vancoillie is niet zo'n grote van van Taylor Swift… Of toch wel?!