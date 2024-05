Elke beller wint... 5 jaar lang concerttickets dankzij Maarten & Dorothee

'BELLER' aan het Sportpaleis. '5' aan de Lotto Arena. 'ELKE' aan de Stadsschouwburg. 'CONCERTTICKETS' aan het Capitole. 'JAAR LANG' aan de Trixxo Arena en het Theater. 'WINT' aan Vorst Nationaal.

Aan de gevels van enkele van de meest iconische concertzalen van ons land prijkte vanochtend in grote letters een op het eerste gezicht willekeurig woord. Q-luisteraars legden zonet tijdens de ochtendshow van Maarten & Dorothee bij Qmusic de puzzel: Elke Beller Wint… 5 Jaar Lang Concerttickets! Naar intussen jaarlijkse traditie hebben Q-dj’s Maarten & Dorothee namelijk opnieuw een spectaculaire winactie voor hun luisteraars in petto. Deze keer winnen Q-luisteraars die op woensdag 29 mei tussen 7.00 en 9.00 uur live in de ochtendshow van Maarten & Dorothee komen 5 jaar lang concerttickets.

Wie kans wil maken op tickets voor concerten van de grootste artiesten, de mooiste musicals en de grappigste comedyshows in de meest iconische concertzalen van ons land en dat voor maar liefst 5 jaar lang, moet op woensdag 29 mei tussen 7.00 en 9.00 uur maar één ding doen: bellen, bellen en nog eens bellen naar ‘Het Maarten & Dorothee callcenter’ en live in de ochtendshow van Maarten & Dorothee komen. Het gratis telefoonnummer waarmee luisteraars het callcenter kunnen bereiken, wordt op vrijdag 17 mei bekendgemaakt. Maar, er is ook een manier om het callcenter te omzeilen en rechtstreeks naar Maarten & Dorothee te bellen. Luisteraars kunnen zich vanaf nu aanmelden in de Q-app om als eerste info en tips over die rechtstreekse lijn naar de Q-studio te krijgen.