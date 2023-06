Elke beller die live in de ochtendshow van Q-dj's Maarten & Dorothee komt wint een droomzwembad

Stel je eens voor: een verfrissende duik nemen op een broeierige zomerdag, omringd door je gezin of een gezellige groep vrienden. Het is een droom die velen koesteren. En wat als die droom werkelijkheid wordt in je eigen achtertuin?

Op woensdag 7 juni maken Q-dj’s Maarten & Dorothee deze droom waar voor alle Q-luisteraars die die dag tussen 7u00 en 9u00 live aan de lijn komen in hun ochtendshow. Tijdens ‘Elke Beller Wint Een Zwembad’ geeft het ochtendduo van Qmusic luisteraars die live op de radio komen zomaar even een prachtig ingebouwd luxe zwembad met alles erop en eraan cadeau. En dan nog wel eentje van de bekendste zwembadbouwer van het land: Willy Naessens. Luisteraars die dromen van een overheerlijk vakantiegevoel in eigen tuin, zetten op woensdag 7 juni dus maar beter op tijd hun wekker en leren het gratis nummer 0800 45678 uit het hoofd!

Q-dj Dorothee Dauwe: 'In 2021 hebben we elke beller die live in onze ochtendshow te horen was een auto gegeven. Vorig jaar hebben we een aantal geluksvogels in één klap een pak rijker gemaakt door Bitcoin cadeau te doen. Met ‘Elke Beller Wint Een Zwembad’ halen we opnieuw alles uit de kast en overtreffen we de natste dromen van onze luisteraars. Een zwembad: iedereen droomt ervan, maar niet iedereen wil er zijn spaargeld aan uitgeven.'

Q-dj Maarten Vancoillie: 'Je kan ook voor je mama, beste maat, schoonvader of verre nicht meespelen, als je zelf geen tuin hebt. En in ruil kan je jezelf dan altijd uitnodigen voor een poolparty! Het mooie is dat luisteraars maar één simpel ding moeten doen om een zwembad te winnen: ons bellen… én live in de uitzending geraken, natuurlijk. We kijken er enorm naar uit om de telefoon op te nemen en elke beller in de show een superdeluxe zwembad te geven!'

Q-luisteraars die een zwembad willen winnen, bellen op woensdag 7 juni tussen 7u00 en 9u00 naar het gratis telefoonnummer 0800 45678. Zo maken ze kans om het callcenter te bereiken. Wie kans wil maken op een rechtstreekse lijn naar de studio van Qmusic, kan zich tot woensdag 7 juni 7u00 registreren in de Q-app. Hoe luisteraars via die rechtstreeks lijn precies een een zwembad kunnen winnen, wordt die ochtend vanaf 6u00 duidelijk bij Maarten & Dorothee.