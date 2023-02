Eerste namen voor Nostalgie's Beach Festival zijn bekend!

In de ochtendshow bij Nostalgie maakten Astrid, Larissa en festival presentator Steven Van Herreweghe de eerste namen bekend voor het Beach Festival: Texas, Zara Larsson, Arsenal, Starsailor, Suzan & Freek, Billy Ocean en Noordkaap.

Noteer 4 en 5 augustus dus in je agenda voor deze mix van gevestigde waarden en jong talent die alle generaties kunnen bekoren.

Het Beach Festival is intussen aan zijn 8ste editie toe. Die zal - net als in 2022 - doorgaan in het Maritiem Park aan de jachthaven van Nieuwpoort, door de festivalgangers van vorig jaar unaniem geprezen als een fantastische locatie. Vorige zomer zakten er zo'n 6000 bezoekers op vrijdagavond en 16.000 bezoekers op zaterdag af naar de festivalweide. Dit jaar zijn het twee volledige festivaldagen. Boek nu al je tickets via hier.

Geert Vanden Broucke, burgemeester stad Nieuwpoort: 'De passage van het Beach Festival was voor Nieuwpoort een onvergetelijk moment in 2022. Het unieke decor van het Maritiem Park, de geweldige optredens en de onnavolgbare sfeer deden ons reikhalzend uitkijken naar editie 2023. Met deze eerste namen wordt Nieuwpoort op 4 en 5 augustus zonder twijfel opnieuw the place to be.'

De precieze line-up en bijkomende namen worden de komende dagen bekend gemaakt. Wie maandag luistert naar Nostalgie maakt kans op een weekendticket voor 2 personen en om 17.45 uur geeft Stijn Meuris bij Bjorn in de avondspits al een meet & greet met Noordkaap weg.

Sofie Callewaert, Marketing Manager Nostalgie: 'Muziek van alle tijden, feelgood, zon, zee en blije luisteraars. Ons Beach Festival is elk jaar opnieuw een top moment voor zovele muziekliefhebbers. Samen met alle DJ's en het hele Nostalgie-team zijn we nu al aan de countdown begonnen. Welkom allemaal!'

Meer info en tickets via www.beachfestival.be. Tot 31 maart kan je bij aankoop van een weekendticket genieten van een early bird-tarief.