Eerste namen van de line-up voor de JEZ!-feestweek zijn bekend!

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten. Samen met heel Vlaanderen haalt JEZ! nog tot 31 maart geld op voor zo'n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren.

Met als apotheose een megafeest dat maar liefst vijf dagen zal duren en waarop het kruim van de Belgische artiesten present tekent.

Varende radiostudio op de JEZ!-boot

Om de allereerste editie van dit initiatief feestelijk af te sluiten gaat JEZ! er in de laatste week voor de paasvakantie nog een stevige lap op geven. Compleet met een varende radiostudio op de JEZ!-boot die maar liefst vijf steden en gemeenten aandoet: Brugge, Deinze, Aalst, Boom en Antwerpen. ​Qmusic maakt de hele week live radio vanop het dek en overal waar de boot voor anker gaat zal er op de kade een stevig feestje gebouwd worden.

Heel wat bekende artiesten

De coole line-up van de JEZ!-feestweek is nog niet helemaal definitief, maar dit zijn alvast de eerste namen:

Op maandag 27 maart meert de JEZ!-boot aan in Brugge aan de Bargeweg. Daar trakteren The Starlings, Coely, Dimitri Vegas & MATTN, Henri PFR en Team DAMP het publiek vanaf 16u met een fantastisch optreden.

Dinsdag 28 maart wordt er koers gezet naar het Sint-Poppoplein in Deinze, en daar is het de beurt aan onder andere Regi, Michael Amani en Flemming om er een muzikale lap op te geven.

De dag nadien, op woensdag 29 maart meert de JEZ!-boot aan in Aalst en bouwen onder meer Niels Destadsbader, Pauline Slangen, Gladde Paling en Q-dj Dimitri Wouters een stevig feestje op het Werfplein.

Donderdag 30 maart is de Heldenplaats in Boom the place to be, want daar staan OSKI, Berre, Ian Thomas, Yones en Jinho 9 garant voor de nodige ambiance.

Op vrijdag 31 maart sluiten Pommelien Thijs, Gustaph, Grace en Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob de JEZ-feestweek af met een stevig feestje op de Oostendekaai aan het MAS in Antwerpen.

De sites zijn toegankelijk vanaf 15.00 uur, de optredens starten om 16.00 uur. Naast de optredens zal er op elke locatie waar de JEZ!-boot aanmeert ook coole animatie voorzien zijn.

JEZ! volop steunen tijdens de JEZ!-feestweek

Uiteraard zijn er tijdens de JEZ!-feestweek ook nog heel wat mogelijkheden om JEZ! - en zo ook de 200 jongerenorganisaties in Vlaanderen en Brussel - te steunen. Er zullen overal leuke JEZ!-goodies te koop zijn, en ook de JEZ!-jongeren en heel wat bekende gezichten zijn paraat op elke locatie en verkopen er de laatste LotJEZ!.

​JEZ! steunen én meteen ook kans maken op een unieke beleving met een Bekende Vlaming is dus ook in die laatste week naar de finish nog steeds een optie. Daarnaast zijn er ook de nodige eet- en drankstanden voorzien.

Praktische info

Iedereen is elke dag van de JEZ!-feestweek welkom op het terrein vanaf 15.00 uur. De optredens starten vanaf 16.00 uur en het einde is telkens voorzien om 22.00 uur. En wat helemaal de max is: dit feest is helemaal GRATIS voor iedereen.

De hele feestweek zal live te volgen zijn via de kanalen van Qmusic en in de app van HLN.