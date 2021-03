Eerste koppel moet 'Huis Gemaakt' verlaten nog voor eerste muur is gesloopt

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Verbouw een huis en win een thuis. Dat is de opdracht die Dina Tersago 9 jonge koppels geeft in het nieuwe VTM-programma 'Huis Gemaakt', dat vanaf woensdag 3 maart om 20.40 uit de startblokken schiet.

De inzet is hoog, want het koppel dat z’n huis het best weet te verbouwen krijgt het zo maar eventjes cadeau. Een cadeau van onschatbare waarde, in tijden waarin jonge koppels steeds moeilijker een eigen huis kunnen kopen. De koppels die neerstrijken in Kortrijk en Laakdal komen als eerste aan bod en hun avontuur krijgt in aflevering 1 van 'Huis Gemaakt' al meteen een verrassende wending. Zij krijgen immers te horen dat ze met 3 koppels per pand tegen elkaar zullen strijden én dat er al meteen 1 koppel onherroepelijk afvalt, nog voor de eerste muur is gesloopt.

In Vlaanderen staan meer dan 60.000 panden leeg. Panden die barsten van het potentieel en met de nodige skills en creativiteit kunnen uitgroeien tot parels. Drie zo’n panden worden in 'Huis Gemaakt' gered van het verval en van onder tot boven op een duurzame manier verbouwd. Het eerste pand brengt Dina naar Kortrijk, waar een oude burgerwoning uit de periode na de 2de wereldoorlog wordt verbouwd. Femke & Tobias arriveren als eerste ter plaatse en laten zich verrassen door de charmes van het pand. 'We zien ons hier al helemaal wonen', klinkt het enthousiast. Hun enthousiasme wordt getemperd wanneer er met Thibaut & Charlotte en Harry & Jerina plots nog een tweede en een derde koppel opduikt die elkaars rechtstreekse concurrenten zijn in de strijd om het huis in Kortrijk. 'Wie weet prijkt jullie naam binnenkort wel op de bel', vertelt Dina Tersago. 'Maar voor het zover is, moet er keihard gewerkt worden, zes maanden lang. En dat gaan we doen met slechts twee koppels. Het derde koppel valt meteen af.'

Eenzelfde boodschap weerklinkt in Laakdal, de tweede locatie waar 'Huis Gemaakt' neerstrijkt. Emiel & Davina zijn meteen sprakeloos als ze aankomen bij de woonst die al 10 jaar leegstaat. 'We zien een toekomst in dit huis en willen er direct aan beginnen.' Maar wanneer hun concurrenten Laura & Jasper en Kenny & Amber opdagen slaat de twijfel toe. 'Wij hebben een hele andere stijl, dus dat gaat moeilijk worden. Wie weet willen zij een kinderkamer verbouwen, terwijl wij daar helemaal anders over denken.' De fantasie van de drie koppels wordt alleszins geprikkeld en die fantasie zal een cruciale rol spelen.

Nadat de twee panden van onder tot boven zijn geïnspecteerd door de koppels, begint het echte werk. De jury - aannemer Cerina Marchetta en interieurarchitect Gert Voorjans - verwacht van de koppels een plan. Daarvoor krijgen ze thuis een maquette toegestuurd die ze helemaal moeten upgraden met hun wensen en ideeën. De maquettes worden door Cerina en Gert beoordeeld op basis van haalbaarheid, duurzaamheid en creativiteit. 'Ga ervoor, want na deze opdracht valt er al meteen één koppel per locatie af', waarschuwt Dina. Voor één koppel uit Kortrijk valt het doek al meteen in de eerste aflevering.

Gert Voorjans kijk binnen in interieurs van Bekende Vlamingen in exclusieve online reeks 'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' op VTM GO

Wie na 'Huis Gemaakt' helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks 'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Verschillende bekende Vlamingen zetten de deuren van hun crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming.

'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' is elke woensdag na de aflevering van 'Huis Gemaakt' te zien op VTM GO.

'Huis Gemaakt', vanaf woensdag 3 maart om 20.40 uur bij VTM.

