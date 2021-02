Driedelige docureeks 'BDW' duikt in het hoofd van Bart De Wever

Vanaf woensdag 10 februari brengt En de driedelige docureeks 'BDW' rond N-VA-kopstuk en Antwerps burgemeester Bart De Wever.

Reportagemaakster Petra De Pauw volgde hem een jaar lang op de voet, zowel professioneel als privé. Hij is een topspits in de Belgische politiek, geliefd maar ook gehaat - maar altijd minstens gewaardeerd. Maar waar komt die controverse vandaan? Registrerend, observerend en vragend tracht Petra te weten te komen wie Bart De Wever werkelijk is. Vanwaar komt zijn politieke energie en wat doen bijna 25 jaar inzet, passie, tegenkanting en lof met hem en zijn omgeving?

Het enige wat op voorhand vaststond, was dat Bart De Wever vijftig jaar werd. De rest van 2020 was bij aanvang een groot vraagteken. Uit het niets schudde corona alle kaarten door elkaar en werd 2020 misschien wel het moeilijkste jaar uit zijn politieke leven. Petra mocht alles vragen en hij beloofde eerlijk te antwoorden, ook op de lastige vragen. Het levert een ongeziene inkijk op in het hoofd van Bart De Wever, hoe hij denkt, werkt en voelt

In het hoofd van Bart De Wever

Reportagemaakster Petra De Pauw startte met de reeks begin 2020, toen er van COVID-19 nog geen sprake was. Wat toen wel bezig was: de regeringsonderhandelingen, die al sinds midden 2019 liepen.

Bart De Wever: 'Wat een jaar om mij te volgen. We zitten met allerlei moeilijkheden, vooral rond die federale regeringsvorming. Als dat op de een of andere manier lukt en we zouden in die regering stappen, dan wordt het voor mij een heel moeilijke periode. Maar als N-VA er niet in slaagt om in die regering te treden, wordt het zéker een moeilijke periode.' (januari 2020)

Uit het niets schudde corona alle kaarten door elkaar en werd 2020 misschien wel het moeilijkste jaar uit zijn politieke leven. Het werd een jaar waarin weinig te winnen viel. Zouden N-VA en hijzelf deel uitmaken van de nieuwe federale regering? Zou hij voorzitter blijven van de partij of zou hij na vijf termijnen beslissen om de fakkel door te geven?

Bart De Wever: 'Mijn linkerhersenhelft zegt: 'Doe dat niet, Bart! Hou ermee op!' Als je aan jezelf denkt, doe het dan zeker niet! Je wordt vijftig dit jaar. Misschien heb je nog vijftien tot twintig mooie jaren. Maar mijn andere hersenhelft zegt dat ik moet verder doen om de partij uit dit moeilijk vaarwater te krijgen.' (juli 2020)

Wie is reportagemaakster Petra De Pauw?

Petra De Pauw heeft al jaren ervaring met het maken van radioreportages en is schrijfster van verschillende human interest-boeken. Ze is geen klassiek journalist maar polst onbevangen, met gezonde nieuwsgierigheid, zonder agenda en ontwapenend naar de gedachtegang en de gevoelens van de geïnterviewde. Dat zorgt ervoor dat we een Bart De Wever zien zoals we dat nog nooit eerder deden.

'BDW', vanaf 10 februari elke woensdag om 20.40 uur op Eén.