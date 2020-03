DPG Media, VRT, SBS en Mediahuis zetten schouders onder #IKREDLEVENS-campagne

De Vlaamse overheid kondigde zonet haar nieuwe #IKREDLEVENS-campagne aan. De huidige situatie vraagt om burgerzin en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De campagne wil met drie belangrijke 'checks' mensen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen en vol te houden. Voor de campagne werkt de overheid nauw samen met de Vlaamse mediasector.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Om de bevolking elke dag aan de richtlijnen te herinneren en te motiveren om ze correct op te volgen, lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe campagne: #IKREDLEVENS. In overleg met het nationale crisiscentrum benadrukt de campagne drie belangrijke regels:

- Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen.

- Ik hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact.

- Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

De Vlaamse overheid krijgt voor deze campagne de steun van alle Vlaamse mediapartners en zal de boodschap breed verspreiden via televisie, radio, magazines, kranten en online. DPG Media, VRT, SBS en Mediahuis zetten mee hun schouders onder de campagne: An Lemmens (DPG Media), Dieter Coppens (VRT) en Elodie Ouédraogo (SBS) zijn samen te zien in de tv-spot.

Er komt ook nog een aangepaste radiospot aan die op de verschillende radiozenders zal lopen. 'Onze scherm- en radiogezichten moedigen iedereen aan om de 'check - check - check' te doen. Door de drie eenvoudige checks mee te geven die iedereen kan doen, willen we als mediabedrijven helpen om het coronavirus mee verder in te dijken', zeggen de mediaspelers.

Vlaams minister-president Jan Jambon licht nog toe: 'In tijden van crisis is correcte informatie essentieel, de media spelen daarin een centrale rol. Als Vlaamse overheid roepen we de komende dagen, weken en maanden op tot burgerzin. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid: als iedereen de richtlijnen strikt en correct naleeft, kunnen we samen deze crisis het hoofd bieden en kunnen we het coronavirus verslaan. Die boodschap willen we als Vlaamse overheid, transparant en in nauwe samenwerking met het crisiscentrum, de komende dagen tot bij elke Vlaming, jong en oud, krijgen. Iedereen kan vandaag levens redden. De boodschap is duidelijk: doe de 'check - check - check'. We zien onze kwaliteitsvolle Vlaamse media hierin als echte partners.'

Het doel van de campagne is niet alleen om mensen op te roepen tot verantwoord gedrag, maar ook om de Vlaamse media extra steun te geven.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media: 'Onze journalisten en media staan vandaag mee in de frontlinie van de oorlog tegen het coronavirus. Ze brengen de klok rond kwaliteitsvolle duiding en nieuws over de verspreiding van het virus. Daarnaast hebben tal van zenders, kranten en magazines hun programmatie omgegooid om mee een stem te geven aan de vele initiatieven in Vlaanderen en Brussel of om vragen van kijkers en lezers te beantwoorden. Krantensites halen informatieve stukken van achter de betaalmuur en stellen ze beschikbaar voor iedereen, televisiezenders stellen extra reeksen en programma’s open voor alle kijkers. Toch hebben ze het financieel ook moeilijk, ook zij worden geconfronteerd met zieken en geannuleerde reclamecampagnes. Met deze investering willen we hen ook financieel een duwtje geven. We moeten in deze crisis niet alleen lokaal kopen, maar ook lokaal adverteren.'

De campagne start op 26 maart en is gemaakt door FamousGrey. Meer informatie op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689.