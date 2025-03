DPG Media stopt samenwerking met JOE-dj Bart-Jan Depraetere

JOE-stem Bart-Jan Depraetere is met onmiddellijke ingang verdwenen bij JOE. Dat meldde het radiostation gisteren zelf op zijn website. Ondertussen blijkt dat DPG Media de samenwerking ook volledig stopzette.

Bart-Jan Depraetere was de vaste waarde van 10-13uur bij JOE. Samen met Heide Van Tielen presenteerde hij 'Soulmates'. Vanaf nu zal Van Tielen het programma alleen presenteren.

Het ontslag is een verrassing voor de luisteraar. Uit een interne mail die HLN kon inkijken, blijkt dat het gedrag van Bart-Jan Depraetere niet strookte met de waarden van het bedrijf. Meer uitleg wordt er niet gegeven. Een woordvoerder bevestigt het ontslag aan HLN: 'Er zijn gesprekken geweest maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat het vertrouwen zoek is. JOE heeft daarom beslist dat Bart-Jan stopt als dj.'