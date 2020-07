'Down The Sea': Dieter Coppens en Kevin gaan op fietsavontuur naar de zee

Foto: Eén - © VRT 2020

Zonet vertrokken Dieter Coppens en Kevin (uit 'Down The Road' en 'Down The Snow') op een nieuw avontuur: 'Down The Sea'.

Ze trekken de komende dagen met hun tandem op een trip door eigen land, van Boutersem naar de kust. Met maar één doel: een ijsje eten op het strand, want daar hebben ze ontzettend veel zin in. Hun reis is live te volgen via een interactieve tijdslijn op een.be/downthesea en op de sociale media van Eén.

Gepakt en gezakt vertrokken Dieter en Kevin maandagochtend met de fiets aan het huis van Kevin. De komende dagen doorkruisen ze Vlaanderen richting de kust, voor een vakantie in eigen land. 's Avonds hopen ze ook hun tentje te kunnen opzetten in de tuin van warm Vlaanderen. Ze genieten onderweg van de kleine dingen in het leven en van wat bij toeval hun pad kruist. En uiteindelijk na enkele dagen hard getrap: smullen van dat welverdiende ijsje aan de kust.

Dieter: 'Deze keer trekken we niet naar het buitenland, maar gaan we op zoek naar avontuur in eigen land. Eindelijk eens niet de ijzige kou, maar heerlijk zomers weer in België. Of dat hopen we toch.'

Kevin: 'Aanbellen bij de mensen om te vragen om een slaapplaats, dat blijft spannend. Maar met Dieter aan mijn zijde durf ik dat zeker aan.'

'Down The Sea' is de komende dagen te volgen via de interactieve tijdslijn op een.be/downthesea en op de sociale media van Eén.