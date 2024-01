Domi Crommen presenteert nieuwe ochtendshow bij Nostalgie+

Vanaf maandag 8 januari kunnen muziekliefhebbers bij Nostalgie+ terecht voor een gloednieuwe live ochtendshow: 'Start Me Up'. ​ Domi Crommen presenteert voortaan elke weekdag een plezierige en vooral zeer muzikale ochtendmix, met het beste uit de sixties, seventies én eighties.

Ook Johan Henneman is na een korte kerstpauze trouwens terug, met zijn gesmaakte live avondspitsshow 'That's The Way'.

Steeds meer Vlaamse luisteraars vinden de weg naar Nostalgie+ en dat heeft zo zijn redenen. 'Uiteraard ontdekten velen Nostalgie+ sinds we in september ook op FM te beluisteren zijn', vertelt Station Manager Jo Nachtergaele. 'Maar er is meer dan dat: het muzikale DNA van Nostalgie+ is uniek in het Vlaamse radiolandschap. Een op en top nostalgisch radiomerk dat focust op alle goede muziek uit de Golden Years van de pop: dat is een stevig fundament, waarop we graag verder bouwen. Bijvoorbeeld met Domi Crommen, alweer een iconische radiostem, die in zijn nieuwe ochtendshow de luisteraars op weg zet bij de start van de dag. En binnenkort richten we de spotlights tien dagen lang op de iconische jaren zeventig, met onze '10 Days of 70s'!'

Domi Crommen: 'Mijn belofte aan de luisteraars is simpel: heel veel en heel goede muziek. Daarnaast zijn er uiteraard onze eigen nieuwsbulletins, maar er is ook ruimte voor een Goed Nieuws Journaal en de Uit Tip van de Dag. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunnen de luisteraars zelf mee hun 'Start Me Up Happy Hour' samenstellen, ook daar kijk ik naar uit!'