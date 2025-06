Doe mee met de TOP dj-battle 2025

TOPradio zoekt aanstormend dj-talent in de TOP DJ Battle 2025! Ben jij klaar om je DJ talent aan een groot publiek te laten horen op de radio én op Tomorrowland? Dan kan je DJ-droom dankzij TOPradio werkelijkheid worden!

Samen met Yves V gaat TOPradio op zoek naar DJ talent dat klaar is voor een next level: het podium van Tomorrowland! De winnaar van de TOP DJ Battle 2025 mag de openingsset draaien op de V-Sessions Stage op zaterdag 26 juli 2025 op Tomorrowland.

Uit alle inzendingen kiezen de luisteraars van TOPradio én de jury met o.a. dj Yves V 3 finalisten. Deze 3 talenten strijden op woensdag 16 juli in de grote finale in de studio’s van TOPradio om de Tomorrowland-podiumplaats tijdens een live-uitzending. De hele uitzending is live te volgen via TOPradio.be en VTM GO.

Hoe inschrijven?

Laat zien wat je kan achter de draaitafel. Bezorg ons een link naar een mixtape waarin je je skills laat zien - bij voorkeur een video - zodat we je live aan het werk kunnen zien. Inschrijven kan nog tot en met 4 juli 23u59 via https://topradio.be/topics/top/topdjbattle-2025.