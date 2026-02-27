Dj's bij Qmusic mogen een week lang 'Het Verboden Woord' 'allemaal' niet uitspreken
Vanaf maandag 2 maart moeten de Q-dj's allemaal extra goed op hun woorden letten. Vanaf 8.00 uur wordt het Verboden Woord 'allemaal' resoluut van de zender geweerd. Eén kleine verspreking en de Q-dj belandt op de Wall of Shame.
Dat is dan weer goed nieuws voor de Q-luisteraars: zodra een Q-dj het woord 'allemaal' uitspreekt, kunnen ze op een knop in de Q-app drukken en 500 euro shopping budget winnen. Welke Q-dj wordt het vaakst betrapt en prijkt straks bovenaan de Wall of Shame? Welke sluwe valstrikken bedenken de dj’s allemaal om Het Verboden Woord in elkaars mond te leggen? En hoeveel shopbudget leveren de ontsnapte ‘allemaals’ op? Het verbod geldt dag en nacht en wordt op vrijdag 6 maart om 18.00 uur opgeheven.
Het Verboden Woord een week lang niet uitspreken? Het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Luisteraars die hun collega's of vrienden graag uitdagen om Het Verboden Woord te spelen, doen dat met het Doe-Het-Zelf-Pakket. Met een wall of shame, scheurkalender en een certificaat voor de winnaar kunnen Q-luisteraars thuis meespelen. Inschrijven kan via qmusic.be.
Kijktip van de dag
Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.
'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.