Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
'De Warmste Week 2026' trekt naar Mechelen: De Nekker als warm kloppend hart
Kijkcijfers: dinsdag 24 en woensdag 25 februari 2026

Dj's bij Qmusic mogen een week lang 'Het Verboden Woord' 'allemaal' niet uitspreken

vrijdag 27 februari 2026
Foto: Qmusic - © DPG Media 2025

Vanaf maandag 2 maart moeten de Q-dj's allemaal extra goed op hun woorden letten. Vanaf 8.00 uur wordt het Verboden Woord 'allemaal' resoluut van de zender geweerd. Eén kleine verspreking en de Q-dj belandt op de Wall of Shame.

Dat is dan weer goed nieuws voor de Q-luisteraars: zodra een Q-dj het woord 'allemaal' uitspreekt, kunnen ze op een knop in de Q-app drukken en 500 euro shopping budget winnen. Welke Q-dj wordt het vaakst betrapt en prijkt straks bovenaan de Wall of Shame? Welke sluwe valstrikken bedenken de dj’s allemaal om Het Verboden Woord in elkaars mond te leggen? En hoeveel shopbudget leveren de ontsnapte ‘allemaals’ op? ​ Het verbod geldt dag en nacht en wordt op vrijdag 6 maart om 18.00 uur opgeheven.


Het Verboden Woord een week lang niet uitspreken? Het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Luisteraars die hun collega's of vrienden graag uitdagen om Het Verboden Woord te spelen, doen dat met het Doe-Het-Zelf-Pakket. Met een wall of shame, scheurkalender en een certificaat voor de winnaar kunnen Q-luisteraars thuis meespelen. Inschrijven kan via qmusic.be.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
Meer artikels over Qmusic
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.

'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:35
    Kaatjes Kameraadjes
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:30
    Open keuken met Sandra Bekkari
    01:30
    Gooische Vrouwen
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:50
    Border Security: Australia's Front Line
  • 09:00
    Geen uitzending
    00:55
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:10
    Xena: Warrior Princess
  • 08:55
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 09:30
    Geen uitzending
    01:05
    The Golden Girls
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:55
    De Tafel van Gert
  • 09:15
    New Girl
    01:05
    FBI
  • 08:50
    NCIS: Los Angeles
    01:15
    Fear Factor USA.
  • 09:35
    Love Island UK
    01:30
    Botched
  • 09:35
    Snapped
    01:10
    Big Sky
  • 04:23
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:25
    Red de meubelen
    00:00
    Oh What A Night
  • 09:30
    De Eregast
    01:05
    Winterse Kost
  • 08:55
    Midsomer Murders
    01:00
    Devil's Peak
  • 09:15
    Below Deck Sailing Yacht
    01:10
    Below Deck Down Under
  • 09:30
    NOS Journaal
    01:05
    NOS Journaal Laat
  • 09:35
    Zentijd
    01:25
    Ongehoord Nieuws
  • 09:05
    Olifantje in het bos
    01:15
    Je Zal Het Maar Hebben