Dj's bij Qmusic mogen een week lang 'Het Verboden Woord' 'allemaal' niet uitspreken

Vanaf maandag 2 maart moeten de Q-dj's allemaal extra goed op hun woorden letten. Vanaf 8.00 uur wordt het Verboden Woord 'allemaal' resoluut van de zender geweerd. Eén kleine verspreking en de Q-dj belandt op de Wall of Shame.

Dat is dan weer goed nieuws voor de Q-luisteraars: zodra een Q-dj het woord 'allemaal' uitspreekt, kunnen ze op een knop in de Q-app drukken en 500 euro shopping budget winnen. Welke Q-dj wordt het vaakst betrapt en prijkt straks bovenaan de Wall of Shame? Welke sluwe valstrikken bedenken de dj’s allemaal om Het Verboden Woord in elkaars mond te leggen? En hoeveel shopbudget leveren de ontsnapte ‘allemaals’ op? ​ Het verbod geldt dag en nacht en wordt op vrijdag 6 maart om 18.00 uur opgeheven.

Het Verboden Woord een week lang niet uitspreken? Het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Luisteraars die hun collega's of vrienden graag uitdagen om Het Verboden Woord te spelen, doen dat met het Doe-Het-Zelf-Pakket. Met een wall of shame, scheurkalender en een certificaat voor de winnaar kunnen Q-luisteraars thuis meespelen. Inschrijven kan via qmusic.be.