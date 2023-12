Dj ImAIne houdt je gezelschap tijdens MNM Happy Hits

Bij het aftellen naar het nieuwe jaar zorgt jongerenzender MNM voor wat extra warmte - in de vorm van radio-dj 'ImAIne'. Voor de gelegenheid wordt het programma 'MNM Happy Hits' gebracht door de synthetische stem van MNM-dj Imane Boudadi.

Op die manier experimenteert de jongerenzender met AI om programma's die geen MNM-dj hebben toch persoonlijker te maken. Hoe dat klinkt, ontdek je vanaf vandaag een week lang tijdens MNM Happy Hits van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Efficiënter en creatiever

Kan een AI-stem een meerwaarde bieden aan muziekprogramma's? Met die insteek ging MNM aan de slag om de stem van dj Imane om te zetten in een synthetische stem. Vervolgens hielp de AI-tool ChatGPT met een uitgeschreven presentatietekst en … MNM-dj ImAIne werd geboren.

AI kan een groot deel van radiouitzendingen automatiseren, zoals het creëren van presentatieteksten of een selectie maken uit nieuwsberichten of showbizznieuws. Een MNM-dj vervangen of radioprogramma zelfstandig maken kan het niet. Uiteindelijk is er steeds menselijke inbreng nodig om AI wegwijs te maken. Ook de emoties en intonaties blijven eigen aan een menselijke stem.

Steven Lemmens, netmanager MNM: 'AI zorgt ervoor dat we onze programma’s efficiënter en meer datagedreven kunnen maken. Hierdoor krijgen we meer tijd én betere inzichten om in te spelen op de noden van de MNM-luisteraar. Met dit specifieke experiment verkennen we alvast de meerwaarde van AI bij programma's waarvoor er geen dj voorzien is. Presentatoren vervangen door AI? Dat is niet de bedoeling. Maar een AI-presentator op andere momenten? Een interessant experiment!'

Imane Boudadi, MNM-dj: 'Ik vind het heel cool dat ik mijn stem mag uitlenen aan dit project en ben geschrokken hoe ver AI-technologie al staat op vlak van stemnabootsing. Het is een beetje geconfronteerd worden met jezelf, maar het geeft ook een indruk van wat er allemaal mogelijk is. Ik ben door het hele proces supergeprikkeld en nieuwsgierig geworden naar welke combo’s we nog kunnen maken tussen radio en AI.'

AI als copiloot op VRT

Het experiment kadert binnen de bredere strategie van VRT om met AI aan de slag te gaan. Steeds met het oog op creativiteit, efficiëntie én toegankelijkheid. Voor dat laatste brengt een synthetische stem zoals die van ImAIne heel wat mogelijkheden. Zo kijkt VRT onder andere naar uitgesproken VRT NWS-artikels, de catalogus van VRT MAX vlot doorzoekbaar te maken en ook educatieve content 100% toegankelijk te maken.