Dit zijn de koppels van de Nederlandse 'Temptation Island: Love or Leave'

Vier koppels proberen in het zonnige Italië te ontdekken of hun liefde de ware is of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie.

Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het experiment weer terug naar hun vaste partner?

Dit zijn de koppels die dat samen uit gaan zoeken:

Denise en Marco

Denise en Marco zijn al 3,5 jaar helemaal gek op elkaar. Tijdens het sporten sloeg de vonk over. De twee wonen al een tijdje samen in Capelle aan den IJssel. Na een vakantie met zijn beste vriend begon het vlammetje bij Marco iets te doven. Sindsdien is Denise wat onzekerder over hun relatie en is het vertrouwen in Marco wat zoek. Door hun deelname hopen ze hun relatie naar een hoger niveau te tillen.

Karina en Gregory

De 24-jarige Karina en haar 29-jarige vriend Gregory zijn al zeven jaar samen. En de laatste twee jaar van hun relatie wonen ze ook al onder één dak. Karina en Gregory willen er tijdens 'Temptation Island' achterkomen of het vertrouwen in elkaar er nog wel is. Karina vraagt zich af of het gras niet groener is bij de buren, terwijl Gregory al aan de volgende stap denkt.

Gulcin en Sorelis

De 28-jarige Gulcin wacht al jaren op het moment waarop de 32-jarige Sorelis op zijn knieën gaat en haar ten huwelijk vraagt. Maar helaas zijn er in hun relatie vanuit beide kanten dingen gebeurd waardoor ze elkaar wantrouwen. Dat is dan ook waarom ze meedoen aan 'Temptation Island: Love or Leave'. Als ze hier samen uit komen, gaat Sorelis op één knie.

Jaydi en Sonny

De beeldschone 22-jarige Jaydi is al drie jaar samen met de charmante Sonny van 27. De twee hebben een woning in Zandvoort en zien hun toekomst samen voor zich. Maar ondanks dat rooskleurige beeld vragen ze zich af of dit het nou is. Zo vindt Sonny dat zijn vriendin zelfstandiger moet worden en andersom ziet Jaydi haar vriend graag wat minder egoïstisch worden. Door hun deelname aan 'Temptation Island' hopen ze erachter te komen of ze écht bij elkaar horen.

'Temptation Island: Love or Leave', vanaf woensdag 17 februari op Play5 en GoPlay.be.