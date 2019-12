Dit zijn de genomineerden voor het Gala van de Gouden K's 2019

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Het Gala van de Gouden K's is aan zijn zevende editie toe en ondertussen een gevestigde waarde geworden in showbizzland. Na een compleet uitverkochte en succesvolle editie in 2019 zal ht Ketnet-event van het jaar ook deze keer plaatsvinden in het Sportpaleis in Antwerpen. De felbegeerde tickets waren eind september al de deur uit.

Het Gala van de Gouden K’s 2019 belooft weer een wervelende, spectaculaire show te worden. Straffe optredens, felbegeerde awards, de coolste uitreikers en het meest fantastische publiek: dat zijn de ingrediënten voor dit niet-te-missen feestje. De cast van #LikeMe en Laura Tesoro lieten alvast weten er te zullen optreden. Tijdens de show komen de Ketnetters te weten wie of wat in 2019 in de media, showbizz en sport het populairste was bij de Vlaamse kinderen.

Tijdens het Gala worden awards uitgereikt in 16 categorieën. Wie wint, is de keuze van de Ketnet-kijker: zij kunnen tot en met 1 januari om 18.00 uur stemmen op Ketnet.be en in de Ketnet-app.

De live-show zaterdag is te volgen om 19.00 uur op Ketnet, de Ketnet-app of Ketnet.be. De show wordt nogmaals integraal uitgezonden op Ketnet op zondag 26 januari, om 08.30 uur en om 18.30 uur.

De genomineerden voor het Gala van de Gouden K's

Op het Gala van de Gouden K’s 2019 worden 16 awards uitgedeeld. Ketnetters kunnen stemmen vanaf vrijdag 20 december om 18.30 uur tot en met woensdag 1 januari om 18.00 uur. Een overzicht van de genomineerden:

Band van het jaar

#LikeMe

De KetnetBand

Campus 12

K3

Ketnet-serie van het jaar

#LikeMe

Campus 12

Buck

De regels van Floor

Ketnet-programma van het jaar

Karrewiet

De Blacklist

Ketnet Musical

Wie wordt wrapper?

Game van het jaar

Fortnite

Just Dance

Minecraft

Fifa20

Ketnet-acteur/actrice van het jaar

Pommelien Thijs als Caro in #LikeMe

Gio Kempers als Wilco in Nachtwacht

Robbert Vervloet als Buck in Buck

Maksim Stojanac als Vince in #LikeMe

Koppel van het jaar

Dylan en Marit

Sieg en Maureen

Juan en Tinne

Vincent en Bab

TV-ster van het jaar

Laura Tesoro

Andy Peelman

Dieter Coppens

Nora Gharib

Film van het jaar

De Leeuwenkoning

Nachtwacht: Het Duistere Hart

Frozen 2

FC De Kampioenen 4: Viva Boma

Familieprogramma van het jaar

De Buurtpolitie (VTM)

Belgium's Got Talent (VTM)

Thuis (Eén)

Down the road (Eén)

Grave gast van het jaar

Tom Waes

Dylan Haegens

Gio Kemper

Maksim Stojanac

Coole chick van het jaar

Zita Wauters

Merol

Pommelien Thijs

Nina Derwael

Sportmoment van het jaar

De Rode Duivels plaatsen zich voor het EK Voetbal in 2020

Nina Derwael wordt wereldkampioen

Emma Meesseman wordt verkozen tot beste basketbalspeelster in Amerika

De Red Lions winnen het EK Hockey

Tekenfilm van het jaar

Legendariërs

Tib & Tumtum

Mr. Magoo

Sisters

Song van het jaar

Billie Eilish met 'Bad Guy'

Laura Tesoro met 'Limits'

Dimitri Vegas & Like Mike met 'Instagram'

Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle met 'Hoe Het Danst'

Internetvedette van het jaar

Enzo Knol

Team Dylan Haegens

Familie Lakap

Royalistiq

Muziekster van het jaar

Laura Tesoro

Niels Destadsbader

Lost Frequencies

Regi

Het Gala van de Gouden K’s 2019 kan je live volgen op zaterdag 25 januari vanaf 19.00 uur op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app. De show wordt nogmaals integraal uitgezonden op Ketnet op zondag 26 januari, om 08.30 uur en om 18.30 uur.

De uitzending van het Gala van de Gouden K's is ook te bekijken met Vlaamse Gebarentaal op woensdag 29 januari om 13.30 uur.