Dit zijn de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting 2024

De gitaren zijn gestemd en de selectie knap talent van eigen bodem is bekend! Dit zijn de finalisten van De Nieuwe Lichting 2024! Maak kennis met Ashley Morgan, BWANA, DAMMIT, Elis Floreen, ISE, piffy, Reinel Bakole, Ricky Bekstok en YESNOMAYBE.

Hoogst aantal inschrijvingen ooit

Studio Brussel maakte de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting 2024 bekend. Elk jaar gaat de zender op zoek naar het strafste nieuw muzikaal talent van eigen bodem. De finalisten werden uit meer dan duizend bands en artiesten geselecteerd door de muziekredactie van Studio Brussel en een professionele jury met muzikant en zanger Thibault Christiaensen (Equal Idiots), zangeres Coely en muzikant, zanger en producer Jeroen De Pessemier (The Subs). Deze 12de editie is meteen ook de editie met het hoogst aantal inschrijvingen ooit. ​

Luisteraars kunnen vanaf vandaag een week lang luisteren en stemmen voor hun drie favorieten via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX. Welke drie dan echt het label van De Nieuwe Lichting 2024 achter hun naam mogen zetten, maken Eva De Roo en Rik De Bruycker bekend op maandag 22 januari vanaf 16u op Studio Brussel en op het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX in een live-uitzending vanuit de Beursschouwburg in Brussel. De drie winnaars treden dan in de voetsporen van onder andere Brihang, Portland, Sylvie Kreusch, Mayorga, Tamino, Kids With Buns, Jack Vamp & The Castle of Creep en SONS.

De stemming en finale van De Nieuwe Lichting 2024 kadert niet toevallig in de week van de Belgische muziek die start op 22 januari. Studio Brussel draait dan een week lang enkel Belgische muziek, presenteert live vanuit de Beursschouwburg in Brussel en reikt tijdens de MIA's ook de sectorawards uit.

Finalisten

Dit zijn de 9 finalisten (in alfabetische volgorde):

Ashley Morgan – ‘Guilty’ (Elsene)

Hij stond ooit al eens in de playlist van Martin Garrix, maar intussen is deze naar Brussel uitgeweken Limburger een echte songwriter/producer. Rondzwermend in het alternatieve universum smijt hij zich ook vaak achter andermans producties. Denk maar aan Dutch Norris, Martha Da’ro, Dyce,... Zijn vrolijke nummer 'Guilty' geeft ons goesting: in de zomer, in een liveshow en vooral in meer van Ashley!

BWANA – ‘Lonely Happy’ (Oostende)

BWANA is het project van de 19-jarige Friedel Dufait uit Oostende. Ze vormt op haar eentje een zogenaamde one-woman-band, waarmee ze met de gitaar om de nek en de beats uit een loop station volledig haar ding kan doen. Bovendien ambieert ze een carrière als muziekjournalist, want ze schrijft zelf voor Dansende Beren. Haar nummer ‘Lonely happy’ is het best te genieten, starend naar de horizon.

DAMMIT – ‘Overused’ (Antwerpen)

Een van de twee bands onder de finalisten dit jaar. DAMMIT: vier kerels, recht uit de Wase klei die onze Vos Reynaert vanaf de eerste noot door het kippenhok zou jagen. Met 'Overused' hebben ze een nummer dat zo in de soundtrack van Tony Hawk underground kon zitten. Geen wonder dat mede-Waaslanders Sons ook fan zijn!

Elis Floreen – ‘Carver’ (Hechtel-Eksel)

Elis Floreen is het fleurige alias van de Limburgse Marijke Maes. Ze won in 2016 al de prijs voor 'Most Promising Artist' op de Red Bull Elektropedia Awards. De jaren daarop besloot ze haar muzikale dromen na te jagen en trok Elis naar Denemarken voor een master muziekproductie. En jawel: oefening, scholing én een ongelooflijke stem baart kunst. ​ Haar nummer 'Carver' tokkelt je richting een wonderbaarlijke weide vol kleurrijke bloemen. Wist je dat ze ooit als support voor Mount Kimbie op de affiche stond?

ISE – ‘Goodbye Letter’ (Bree)

De allerjongste in de selectie dit jaar: de 17-jarige Ise Smeets uit Bree. Ze liet zich al opmerken toen ze vorige zomer via een wedstrijd van VI.BE op Pukkelpop stond! Ze droomt van een duet met Dave Grohl en is zelf grote fan van Brutus. In haar nummer zit ongeveer hetzelfde debiet aan emotie, al hoeft ze niet eens de distortion aan te zetten om op te vallen.

piffy – ‘Fatsucker’ (Antwerpen)

Het hyperpoppy alter ego piffy van Stien Bovijn uit Mollem bij Asse was in het verleden al eens een hele week te horen op MNM met gitaarcovers. De artist in residence van de Antwerpse concertzaal Trix laat ons stuiteren, want met haar nummer 'Fatsucker' botst ze Mario Kart-gewijs van links naar rechts. Zelf omschrijft ze piffy als "een dromerige Pokémon die elke avond in de club zó hard danst in haar eigen donkere wereld, dat niemand eigenlijk snapt wat ze aan het doen is."

Reinel Bakole – ‘Swords’ (Schaarbeek)

Deze jonge zangeres met Belgisch-Congolese roots is vanuit Brussel een heel universum aan het uitbouwen. Ze stond al op Couleur Café, maar ook op Paradise City, Horst en Dour mocht ze haar sound als wierook de ether insturen. Ze stond zelfs al in Frankrijk en Duitsland op het podium! Ze geeft zelf aan een grote fan te zijn van Erykah Badu en op haar nummer 'Swords' horen we inderdaad een hoop soul, experiment én persoonlijkheid!

Ricky Bekstok – ‘Ik doe het toch’ (Brugge)

Ricky Bekstok is de enige finalist die in het Nederlands zingt dit jaar. Mathias Grymonprez uit Brugge gaat los voor het Nederlandstalig levenslied met 'Ik doe het toch'. Al is dat leven van Ricky net wat anders dan dat van ons, want op heftige beats in combinatie met scheurende gitaren krijgt de blokfluit plots een heel andere dimensie. Een muzikale botsauto, waarin de beats en gitaren kletteren als een dolle. Hij was vorig jaar nog te horen in de band van Barno Koevoet & The Duijmschpijkers.

YESNOMAYBE – ‘Hypnogagic’ (Gent)

De vier kerels van YESNOMAYBE moeten elkaar op één of andere schimmige afterpary tegen het lijf gelopen zijn, want ‘Hypnogagic’ klinkt als een uit de hand gelopen kotfeest waarin enkel nog Bruine Leffe ter beschikking was. Als volleerde skaters grinden de Gentenaars zichzelf een weg tussen de grunge en punk. Als ze live spelen hoor je wel eens Broeder Jacob in hun eigen punkversie. Hun nummer 'Hypnogagic' verwijst naar de staat van bewustzijn die ervaren wordt in de periode tussen het wakker zijn en in slaap vallen. Mogelijke te ervaren sensaties zijn angst, opwinding of een gevoel van trippen. En jawel hoor, dat klopt helemaal.

Finale van De Nieuwe Lichting 2024, maandag 22 januari vanaf 16.00 uur live te volgen op Studio Brussel en op het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.