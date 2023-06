Dit was 'Elke Beller Wint Een Zwembad' in de ochtendshow van Maarten & Dorothee bij Qmusic

Waanzin! De ochtendshow van Qmusic maakte een sprong in het diepe met 'Elke Beller Wint Een Zwembad'. Het werd werkelijk de allergrootste radio-actie ooit in ons land en ver daarbuiten.

Maar liefst 10,5 miljoen keer probeerden luisteraars binnen te geraken in de Q-ochtendshow van Maarten & Dorothee. Tussen 7.00 en 9.00 uur won elke beller die live op Qmusic kwam een zwembad. Geen klein plonsbadje, wél een ingegraven luxe-zwembad van Willy Naessens. De Q-luisteraars dromen er duidelijk van een frisse duik te kunnen nemen in hun achtertuin. In twee uur tijd rinkelde de telefoon in het callcenter maar liefst 10,5 miljoen keer.

Q-dj's Maarten & Dorothee reageren overdonderd op het gigantische succes: “'Wat een ochtend! Super mooi om te zien hoe onze luisteraars zelfs in teams aan het bellen waren, om voor een vriendengroep van tien, één zwembad te winnen. Er waren luisteraars die hun zwembad schenken aan iemand anders. Of luisteraars die het gewonnen zwembad zelfs toegankelijk willen maken voor de hele straat. En zelfs wie geen zwembad won, was zo blij voor de gelukkigen. We kijken nu al uit naar de volgende 'Elke Beller Wint'!'

Deze luisteraars raakten binnen in de Q-ochtendshow van Maarten & Dorothee en kunnen straks pootjebaden in hun eigen achtertuin:

- Ahmed uit Overpelt won het allereerste zwembad. Terwijl hij met één hand aan het werk was, bleef hij met de andere bellen, bellen, bellen. En dat heeft geloond! Hij maakte zijn kinderen van 5, 8 en 9 jaar dolgelukkig.

- Tim uit Erpe-Mere was de tweede gelukkige. Hij ging er samen met een groep van 10 vrienden vol voor. Het zwembad zou enkel bij hem geplaatst kunnen worden en uiteindelijk was hij ook degene die binnengeraakte in de uitzending bij Maarten & Dorothee. Hij is op dit moment aan het renoveren en een zwembad maakt zijn droomhuis helemaal compleet.

- Q-luisteraar Hanne wist even niet wat haar overkwam toen ze de 4-jarige dochter van Q-dj Maarten, Ella aan de lijn kreeg. Ella hield haar een tijdje voor de gek en toen ze even niet meer aan het woord kon komen, greep ze haar kans: 'Laat mij nu praten! Ik denk dat jij een zwembad gewonnen hebt!'

De schattige Ella (4) hield Q-luisteraar Hanne voor de gek:

Vrienden van de show van Maarten & Dorothee, Born & Arne, hielden Q-luisteraar Sieya minutenlang aan het lijntje. Ze moest zogezegd haar winnaarskreet oefenen en kreeg daarna nog de juridische en medische dienst aan de lijn: Of ze al eens pipi had gedaan in een zwembad? Ook de zogezegde dienst ruimtelijke ordening van DPG Media passeerde de revue. Uiteindelijk werd Sieya’s geduld beloond en ging de telefoon toch over naar Maarten en Dorothee. 'Jaaaaaaaa! Wat een stress, man man man, oh geweldig! Ik was aan het genieten, heel stresserend! Ik heb gemakkelijk 400 keer gebeld. Ik ga nu mijn man bellen en liefst m’n kinderen ook, maar die hebben nog geen telefoon. Geweldig, danku!'

Q-luisteraar Sieya’s geduld wordt beloond met een zwembad:

De luisteraars konden vanochtend ook een extra kans op een zwembad krijgen door zich te registreren in de Q-app. Enkele Q-dj’s waren vanochtend op pad en legden een luid rinkelende telefoon mét rechtstreekse verbinding naar Maarten & Dorothee aan de voordeur van enkele Q-luisteraars. Na vier mislukte pogingen, deed Q-dj Matthias Vandenbulcke de allerlaatste zwembaddroom in vervulling gaan. Q-luisteraar Katrin uit Kontich liep razendsnel naar haar voordeur en kon het telefoontje binnen de 20 seconden beantwoorden.