Dit was De Foute Party van Qmusic in Flanders Expo Gent
Fout, fouter, foutst! Gisteravond, vrijdag 26 juni, transformeerde Flanders Expo Gent in het walhalla van de foute feestmuziek tijdens De Foute Party van Qmusic.
Het werd een zwoele editie met liveoptredens van Ingeborg, Natalia, Danzel, K3, Laïs, De Jordy, Dorothee Vegas & Like Maarten en Frank Verstraeten als DJ Fou. De foute feestvierders ontvingen ook Belle Perez met open armen én een oorverdovend applaus. De Romeo’s kregen dan weer versterking van Q-dj Vincent Fierens en online Q-gezicht Gerben Tuerlinckx. Met z'n vijven vormden ze voor de gelegenheid de Vlaamse Backstreet Boys. De eer om de foute, spetterende liveshow van Qmusic te openen was weggelegd voor Q-luisteraar Lina. Zij won De Foutste Stem op de Werkvloer en mocht het feest op gang trappen met het Foute anthem.
Belle Perez werd met veel liefde en een oorverdovend applaus door de Foute feestvierders onthaald. Bekijk de video hier:
De Romeo’s vormden samen met Vincent Fierens en Gerben Tuerlinckx voor even de Vlaamse Backstreet Boys. Bekijk de video hier:
K3 - met Klaasje Meijer - schitterde op het podium. Bekijk de video hier:
https://qmusic.be/
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