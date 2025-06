Dit was De Foute Party van Qmusic in Flanders Expo Gent

Fout, fouter, foutst! Gisteren, vrijdag 27 juni, blies Qmusic samen met bijna 19.000 feestvierders én een indrukwekkend lijstje artiesten het dak van Flanders Expo Gent tijdens De Foute Party.

Tijdens een foute, spetterende liveshow brachten De Vengaboys, Frans Bauer, Luc Steeno, Sandra Kim, Samson & Marie, Dorothee Vegas & Like Maarten, Gebroeders KO, Sash! en Dynamite hun grootste én foutste hits. Ook op het podium: Touch of Joy. Xandee en Sergio hielden een eenmalige reünie tijdens De Foute Party. En niemand minder dan Wesley Sonck, voetbalanalist en voormalig topspits, werd voor één avond gelegenheidszanger en zong Het Foute Anthem voor een uitzinnig publiek.

Wesley Sonck maakte zijn zangdebuut op De Foute Party en opende samen met de Q-dj’s De Foute Party. Bekijk hier de video:

Come on and get up! Touch of Joy hield een eenmalige reünie op het podium van De Foute Party:

Dorothee Vegas & Like Maarten bliezen het dak van Flanders Expo met hun dj-set: