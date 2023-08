Dit was dag 2 van het Nostalgie Beach Festival

Foto: © Nostalgie 2023

Was het 'A Beautiful Day' zoals de Levellers het zingen? Ja! En 'hoorden we hoe de regen valt' zoals Stijn Meuris het zo mooi bracht met Noordkaap? Zeker! Zag de immer energieke Billy Ocean in Nieuwpoort enthousiaste 'Carribean Queens'?

Ja, al dan niet met een regenponcho aan! En bracht showman Mika voor de 9000 festivalgangers op dag 2 een 'Happy Ending'? ’t Zal wel zijn!



Dag 2 van Beach Festival was helemaal anders dan de zonovergoten eerste… maar wat een sfeer! Op de wei, op het podium én op de radio!